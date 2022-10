„Ohne Worte“: Melissa Naschenweng begeistert im knappen Bikini und durchnässten T-Shirt

Teilen

Der Herbst kann so schön sein: Schlagerstar Melissa Naschenweng plantscht bei strahlendem Sonnenschein auf Mallorca. Für ihre Fans gibt‘s ein tolles Bikini-Foto. © Melissa Naschenweng

Der Herbst kann so schön sein: Schlagerstar Melissa Naschenweng plantscht bei strahlendem Sonnenschein auf Mallorca. Für ihre Fans gibt‘s ein tolles Bikini-Foto.

Mit diesem Foto bringt Melissa Naschenweng (32) ihre Follower schier um den Verstand: Auf Instagram zeigt sich die Schlagersängerin als heiße Badenixe. Während hierzulande längst der Herbst eingezogen ist, lässt sich die Musikerin auf Mallorca die Sonne ins Gesicht scheinen. Den Regen und die kühlen Temperaturen hat Melissa hinter sich gelassen, um sich stattdessen eine ordentliche Portion „Vitamin Sea“ zu gönnen. Ihre Fans lässt sie mit einem tollen Foto an ihrem Inselglück teilhaben.

Im Bikini und nassen T-Shirt steht Melissa bis zu den Oberschenkeln im Meer. Ihr Profil ist zur Seite gewandt, so dass ihr Po gut zur Geltung kommt. Die Österreicherin trägt lediglich ein knappes Bikinihöschen und scheint sich in ihrem freizügigen Outfit äußerst wohl zu fühlen. Im Hintergrund ist ein traumhaft blauer Himmel mit nur wenigen Wolken zu sehen. Wer würde sich bei diesem Anblick nicht wünschen, an Melissas Seite zu sein?

Ihren Post kommentierte sie frech mit dem Wort „Schnittwoch“. Damit macht die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin deutlich, dass sie gerne zeigt, was sie hat. „Ich schick euch sonnige Grüße aus Mallorca“, fügte Melissa hinzu.

Melissa Naschenweng: Begeisterung pur bei ihrer Fangemeinde

Die Fans reagierten völlig begeistert angesichts dieses verführerischen Anblicks. „Wow! Mega hübsches und heißes Bild“, schwärmte ein User. Ein weiterer bezeichnete die Künstlerin als „wunderschöne, supersüße, zauberhafte Traumfrau“. Andere hinterließen Kommentare wie „Ohne Worte“, Super Figur“, „Aber Hallo“ und „Du bist so toll“. Melissas Bikini-Foto hat ihren Followern also ordentlich den Kopf verdreht – kein Wunder!

Manche User spekulierten, ob sich die blonde Schönheit auf Mallorca Inspiration für neue Musik holt. „Entspann schön und bring coole neue Ideen für neue Songs mit“, wünschte sich ein Fan. In jedem Fall wird Melissa die Seele baumeln lassen und sicher mehr tolle Schnappschüsse mit ihrer Community teilen. Auf Instagram folgen dem Schlagerstar derzeit rund 212.000 User. Und wenn Melissa weiter fleißig so schöne Fotos teilt, werden es bestimmt ganz schnell mehr!