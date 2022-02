US-Sängerin Halsey kündigt «Love and Power»-Tournee an

US-Sängerin Halsey © Billy Bennight / IMAGO

Los Angeles - US-Sängerin Halsey («Without Me») hat ihre erste Tournee seit Beginn der Corona-Pandemie angekündigt. Alle Konzerte der Nordamerika-Tour finden draußen statt, wie die 27-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram bekanntgab. «Es ist viel zu lange her und ich könnte nicht aufgeregter sein, euch alle zu sehen», schrieb die Sängerin. Auftakt der «Love and Power»-Tour soll am 17. Mai in West Palm Beach, Florida sein, der Ticketverkauf soll am Freitag (4. Februar) beginnen. Ob es für die Tour auch Europatermine gibt, war zunächst nicht bekannt.

Halsey hatte die Welttour zu ihrem dritten Album «Manic» 2020 abbrechen müssen. Der Nachfolger «If I Can‘t Have Love, I Want Power» erschien im August 2021. (dpa)