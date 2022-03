Sonne, Geld und teurer Schmuck - Laura Müller zeigt sich super glücklich: „Lebe mein bestes Leben“

Von: Lisa Klugmayer

Trotz regelmäßiger Kritik an ihr und ihrem Göttergatten Michael Wendler scheint Laura Müller mit ihrem Leben voll und ganz zufrieden zu sein. Und das liegt wohl nicht nur an ihren neuen Hundwelpen, sondern hat vor allem auch mit Geld und teurem Schmuck zu tun, wie sie nun wenig subtil auf Instagram verrät.

Florida - Laura Müller und Schlagerstar (hier alle News auf der Themenseite) Michael Wendler schaffen es immer wieder negativ aufzufallen: Ob angeblich gefälschten Arztattest, übertriebener Luxus-Adventskalender oder das Tragen von echtem Pelz während man für vegane Produkte Werbung macht. Doch Laura Müller scheint die negative Presse gegen sie und ihren Ehemann recht wenig zu stören. Sie lebt im sonnigen Florida ihr „bestes Leben“, wie sie nun auf Instagram verrät, wie tz.de berichtet.

Nach Babygerüchten: Laura Müller und Michael Wendler bekommen tierischen Nachwuchs

Nach seinem medienwirksamen DSDS-Austritt, ein paar wilden Verschwörungstheorien und der Meldung, dass er und seine Frau Laura Müller (Von der Schülerin zum TV-Star – Alles, was man über sie wissen muss) jetzt pikante Inhalte auf OnlyFans posten würden, war es lange Zeit ruhig um Michael Wendler. Vor ein paar Wochen machten Gerüchte die Runde, Laura Müller sei schwanger. Wie sich herausstellte, war das nur ein Medien-Prank von Ikke Hüftgold und Freundin Nina, die Laura zum Verwechseln ähnlich sieht.

Doch vor wenigen Wochen verriet Laura Müller, dass es tatsächlich Nachwuchs im Hause Wendler/Müller. Tierischen Nachwuchs. Das Skandal-Pärchen hat sich nämlich einen zweiten Hund zugelegt. Doch nicht nur über das neue Familienmitglied ist Laura Müller im Moment super happy. Bei ihr scheint es gerade in allen Lebensbereichen richtig gut zu laufen, wie sie jetzt auf Instagram preisgibt.

Doch die Skandale, regelmäßigen Shitstorms und Seitenhiebe von Promi-Kollegen scheinen Laura Müller und Michael Wendler wenig auszumachen. Laura Müller teilt weiterhin gut gelaunt ihren Alltag mit ihren Instagram-Fans. Ob beim Luxus-Juwelier, beim Wohnmobil shoppen oder beim lustigen Ausflug auf die Kirmes: Jeder Moment wird für die Ewigkeit festgehalten.

Super glücklich zeigt sich Laura Müller auch in ihrer neusten Instagram-Story. Während hier in Deutschland noch niedrige herrschen, zeigt das Thermometer in Florida schon sommerliche 27 Grad. „Bereit für unser Motorrad“, freut sich die Influencerin. Laura Müller lebt „ihr bestes Leben“, wie sie im nächsten Videoclip verrät, während sie Hundewelpen Smoke knutscht. Dazu postet sie eine Reihe von Emojis: Zwinker-Smiley, Sonne, Sonne, Geld, Geld, Geld, Hund, Diamantring.

Laura Müller stellt mal wieder ihren Luxus zur Schau

Sonne, Sonne, Geld, Geld, Geld, Hund, Diamantring? Ein mehr oder weniger subtiler Hinweis darauf, dass es Laura Müller wohl gerade richtig gut geht. Auffällig ist vor allem, dass sie das Geld-Emoji gleich dreimal verwendet hat. Zufall? Oder will sie ihren Fans damit sagen, dass ihr neues OnlyFans-Account richtig Geld einbringt?

Wie dem auch sei. Schüchtern war Laura Müller jedenfalls noch nie, wenn es darum geht, ihr Luxusleben zur Schau zu stellen. Vor ein paar Monaten dürften Fans mit ihr ihren Adventskalender auspacken. Und schon das erste Türchen hatte es in sich. Laura bekam von ihrem Michael einfach mal einen Range Rover geschenkt. Grundwert: 120.000 Euro.

