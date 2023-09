Uschi Glas verrät auf dem Oktoberfest: Ihr Dirndl passt ihr seit 50 Jahren

Von: Elena Rothammer

Als waschechte Bayerin liebt Uschi Glas das Oktoberfest und durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen – selbstverständlich in Tracht. Mit IPPEN.MEDIA sprach die Schauspielerin über ihre Dirndl-Vorlieben.

München – Auch in diesem Jahr mischte sich Uschi Glas (79) auf dem Oktoberfest in München unters Volk. Dabei war die Schauspielerin in bester Gesellschaft. Stars und Sternchen tummeln sich derzeit auf der Wiesn. Vor allem die Damen wissen dabei dank ihrer außergewöhnlichen Tracht zu bezaubern. Mit IPPEN.MEDIA sprach Uschi Glas über ihr eigenes Dirndl und verriet auch, was sie von neuen Trends hält.

„No way“: Uschi Glas zeigt klare Haltung zu modernen Dirndln

Im IPPEN.MEDIA-Interview auf dem Oktoberfest zeigte Uschi Glas nicht nur klare Kante, was das Gendern angeht. Auch, wenn es um die passende Klamotte für die Wiesn geht, hat der „Winnetou“-Star eine bestimmte Vorstellung. Sie selbst erschien fesch in einem klassischen Dirndl und bleibt auch dabei.

IPPEN.MEDIA traf Uschi Glas bei der Mercedes-Benz Damen Wiesn im Rahmen des Oktoberfests. Auf neumodische Dirndl angesprochen, winkte sie direkt ab und machte deutlich: „No way.“ Sie selbst setzt seit einem halben Jahrhundert auf ein klassisches Modell. „Das ist jetzt eine Münchner Tracht, die ich habe. Die habe ich seit 50 Jahren und das ist immer das gleiche Ding und es passt immer noch“, betonte die Bayerin.

Uschi Glas bleibt beim Traditionellen: „Pseudo-Dirndl zieh ich nicht an“

In Sachen Trachten ist Uschi Glas aber natürlich noch mit mehreren Dirndln ausgestattet. „Dann habe ich noch meine typischen schönen Waschdirndl mit Schiffsleinen“, erzählte die 79-Jährige und stellte klar: „Ich würde jetzt nicht irgendwie – Pseudo-Dirndl zieh’ ich nicht an.“

Als waschechte Bayerin darf Uschi Glas auf dem Oktoberfest nicht fehlen. In Sachen Tracht hat die Schauspielerin klare Ansichten, wie sie IPPEN.MEDIA erzählte. © IPPEN.MEDIA & IPPEN.MEDIA

