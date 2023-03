Uschi Glas‘ Stieftochter Sophie (36) sorgt bei Filmpremiere mit Cut-Outs für Aufsehen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Auch, wenn Sophia Hermann selbst keine Rolle in „Dungeons & Dragons“ hat, im Mittelpunkt stand sie trotzdem. Das Outfit von Uschi Glas‘ Stieftochter ließ nämlich wenig Spielraum für Fantasie.

London – Am 23.03.2023 fand die Premiere des Fantasy-Films „Dungeons & Dragons“ statt. Über den roten Teppich lief auch Sophia Hermann, Stieftochter von Schauspielikone Uschi Glas. Mitgespielt hat sie zwar nicht, dafür begeisterte sich mit ihrem All-Black-Look. Der Hingucker des Outfits: Die Cut-Outs an Bauch, Dekolleté und Rücken.

Uschi Glas Stieftochter Sophie (36) sorgt bei Filmpremiere mit Cut Outs für Aufsehen

Sophie Hermann ist in Deutschland recht unbekannt. Hier also das Wichtigste: Die gebürtige Münchnerin ist die Stieftochter von Uschi Glas, die seit 2005 mit Dieter Hermann verheiratet ist. Er brachte eigene Kinder in die Ehe, darunter eben auch Sophie. Die 36-Jährige wohnt in London und ist dort – im Gegensatz zu Deutschland – ein echter TV-Star. Sophia war nämlich in der erfolgreichen Scripted-Reality-Serie „Made in Chelsea“ zu sehen.

In ihrer Wahlheimat begeisterte Sophie nun bei der „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“-Premiere. Die Stieftochter von Uschi Glas trug einen engen, schwarzen schulterfreien Einteiler mit Cut-Outs an Bauch, Dekolleté und Rücken. Dazu kombinierte sie einen gleichfarbigen Blazer und schlichte Stilettos.

Auch bei den Accessoires hielt sich Sophie Hermann nicht zurück: Zu dem luftigen Body kombinierte sie eine kurze goldene Halskette, große Ringe und eine Clutch in Pyramidenform.

„Das ist mal ein Outfit“: Fans feiern das Cut-Out-Outfit von Sophia Hermann

Sophia Hermann zog mit diesem Outfit nicht nur alle Blicke auf dem roten Teppich auf sich, sondern bekam auch im Netz viele, viele positive Kommentare. „Das ist mal ein Outfit“, schrieb ein Fan unter ihren Instagram-Post. „Du bist die Krönung der Schöpfung“, ist sich ein anderer User sicher. Auch RTL-Moderatorin Jennifer Knäble lässt Liebe da und schreibt: „Du heißes Ding“.

Fans von Barbara Schöneberger diskutieren gerade ebenfalls heftig. Allerdings nicht über ein Outfit, sondern über den Wendler. Denn bei „Verstehen Sie Spaß?" hat Barbara Schöneberger öffentlich gegen den in Verruf geratenen Schlagerstar Michael Wendler geschossen. Verwendete Quellen: Instagram/sophiehermann