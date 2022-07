Ute Freudenberg sprachlos: Fans haben mit „viel Empathie und Liebe“ auf ihre Parkinson-Erkrankung reagiert

Ute Freudenberg freute sich über den Zuspruch der Fans © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Schlagersängerin Ute Freudenberg machte im Februar ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Die liebevollen Reaktionen ihrer Fans hauten sie förmlich um.

Weimar - Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für Ute Freudenberg (66): 2018 erhielt sie die schicksalshafte Diagnose Parkinson. Bei einem Kopfscreening in einer Marburger Klinik wurde die unheilbare Krankheit entdeckt. Lange Zeit schwieg die Schlagersängerin jedoch zu ihrer Diagnose, versteckte sie sogar. Erst im Februar 2022 machte sie ihre Nervenerkrankung im MDR-Riverboat öffentlich und gab zu, jahrelang auf Notlügen zurückgegriffen zu haben. Zu groß war ihre Angst, dass die Diagnose bekannt wurde.

Seit ihrem TV-Interview mit Kim Fisher (53) hat das Versteckspiel ein Ende. Doch wie haben eigentlich die Fans auf Utes Parkinson-Enthüllung reagiert? „Ich kann das fast nicht in Worte fassen. Da ist so viel Empathie und so viel Liebe“, schwärmt die „Jugendliebe“-Interpretin im Nachmittagsmagazin „MDR um 4“. Ihre Sorgen waren also komplett unbegründet, denn Utes Anhänger stehen zu hundert Prozent hinter der Musikerin.

Ute Freudenberg: „Ich bin so stolz auf meine Fans“

Tatsächlich habe sie seitdem eine noch engere Verbindung zu ihren Fans. „Bei den Live-Konzerten habe ich so lange Applause wie noch nie in meinem Leben bekommen. Alle haben sich im Arm und das ist eine Energie, die mich total trägt“, erzählt sie begeistert. Umso mehr liegt es Ute am Herzen, sich gegenüber ihren Fans erkenntlich zu zeigen. „Ich möchte euch allen danken“, betont die gebürtige Weimarerin. „Ich bin so stolz auf meine Fans. Ich glaube wir tun uns gut und es ist einfach wunderbar so wie es ist.“

Angesichts der überwältigenden Unterstützung kommt es für die Künstlerin auch nicht infrage, schon jetzt in den Ruhestand zu gehen. Für ihre Anhänger will sie weiterhin Vollgas geben und begibt sich im Herbst sogar auf eine große Tour. „In dem Moment, wo ich meine Lieder singen kann, bin ich einfach glücklich“, erklärt sie. Denn in der Musik hat Ute Freudenberg ihre große Passion gefunden – Krankheit hin oder her. „Ich freue mich über jedes Konzert, das ich singen kann“, kündigt sie an.