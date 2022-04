Herz blieb stehen: Witwe verrät Todesursache von Uwe Bohm

Ninon Bohm verrät die Todesursache ihres Mannes Uwe © IMAGO / Future Image

Nach dem Tod von Schauspieler Uwe Bohm gibt seine Witwe Ninon Bohm die Todesursache bekannt. Der TV-Star habe einen plötzlichen Herzstillstand erlitten.

Im Alter von 60 Jahren ist Schauspieler Uwe Bohm am vergangenen Freitag gestorben. Die traurigen Nachrichten gab seine Witwe Ninon Bohm (51) auf Instagram bekannt. Dort schrieb die TV-Darstellerin: „Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben meines Mannes, geliebten Vater meines Sohnes und des grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt.“ Nähere Details zu den Todesumständen teilte sie in dem Beitrag nicht, sondern erklärte lediglich, dass er „plötzlich und unerwartet“ verstorben sei.

Mit einem zweiten Instagram-Post brachte Ninon Bohm Licht ins Dunkel. „Liebe Freunde und Bewunderer von Uwes Schauspielkunst, die ganze Familie bedankt sich für all die Liebe, Anteilnahme und Anerkennung seines Talents, die wir in den letzten Stunden erfahren durften. Wir sind zutiefst berührt. Uwe hätte sich sehr gefreut. Um Eure wiederkehrende Frage nach der Todesursache zu beantworten, Uwe ist an einem plötzlichen Herztod verstorben. Alles Liebe von uns“, schrieb die Schauspielerin.

Uwe Bohm wollte „Tatort“-Kommissar werden

Im Interview mit der Bild-Zeitung enthüllte die Witwe, dass Uwe Bohm kurz vor seinem Tod ehrgeizige Pläne hatte. Seinen größten Karrierewunsch konnte sich der Familienvater leider nicht mehr erfüllen. „Nach mehr als 80 Filmen und herausragenden Theaterrollen hätte er gerne ‚Tatort‘-Kommissar sein wollen. Diese Möglichkeit und vieles mehr hat uns der Herztod genommen“, so Ninon Bohm. Der TV-Star mimte in seinen Filmen meist Bösewichte, so auch im „Tatort“. Dort war er von 1984 bis 2015 in insgesamt neun Folgen zu sehen.

Ninon Bohm bezeichnete ihren Ehemann als „herausragenden Schauspieler mit einer starken Persönlichkeit“. Die Unternehmerin bewundert Uwe für seine zahlreichen Qualitäten. „Er sagte immer geradeaus, was er dachte. Er war ein ganz besonderer und wunderbarer Mensch und Vater“, schwärmte sie. Nun muss Ninon den gemeinsamen Sohn alleine großziehen. Aus anderen Beziehungen hatte Uwe Bohm vier weitere Kinder: „Unser gemeinsamer Sohn ist mit den anderen Schwestern und Brüdern sehr verbunden.“