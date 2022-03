Vanessa Blumhagen freut sich über sonnigen Start in die Woche – „wie blau ist bitte der Himmel“

Teilen

Vanessa Blumhagen © imago stock&people

Berlin – Vanessa Blumhagen hält Ausschau nach neuen VIP-Themen und freut sich dabei ganz besonders über das sonnige Wetter in Berlin-Friedrichshain. Auf Instagram teilt die Moderatorin daher mehrere Bilder von sich. Dabei posiert sie vor einer Steinmauer und blickt suchend in den Himmel. Unter ihrem Posting schreibt sie dazu: „Wie blau ist bitte der Himmel in Berlin-Friedrichshain!“ mit einem blauen Herz-Emoji. Darüber hinaus merkt sie an, dass sie sich mit steigendem Alter immer mehr Gedanken um das Wetter macht und daher sonnige Tage umso mehr genießt.

Auf die Frage, ob es ihren Fans genauso geht, erhält die Frühstücksfernsehen-Moderatorin viel Zuspruch. So schreibt eine Followerin: „Das mit dem Wetter stimmt wirklich. Ich bin 32 und bei mir ist das Wetter neben gutem Essen die wichtigste Nebensache der Welt.“ Was mindestens für genauso viel Gesprächsstoff sorgt, ist zudem das Kleid aus dem „Blumhag’schen Fundus“.