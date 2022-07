„Es wird magisch“: Vanessa Mai kommt zu „30 Jahre Andrea Berg“ – Schlagerstars erstmals auf einer Bühne

Die Sensation ist perfekt!

„Es wird magisch", verspricht Andrea Berg, denn in wenigen Wochen wird sie zum ersten Mal überhaupt mit Schlagerstar Vanessa Mai gemeinsam auf der Bühne stehen

In Aspach kommt es in wenigen Wochen zur Schlager-Sensation: Erstmals werden Andrea Berg und Vanessa Mai anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums der „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin gemeinsam auf einer Bühne stehen. Als Kostprobe darauf gab‘s nun schon ein Duett der beiden.

Aspach - Für Andrea Berg (alle News zur Schlagersängerin) steht in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum an: Die Schlagerqueen steht nämlich seit sage und schreibe 30 Jahren auf der Bühne und möchte diese Errungenschaft nicht nur mit ihren vielen Fans, sondern auch namhaften Kollegen feiern. Hierfür kommt es bald zu einer ganz besonderen Premiere, denn erstmals in ihrer Karriere wird die 56-Jährige an der Seite ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai auftreten.

Andrea Berg bald erstmals mit Vanessa Mai auf einer Bühne – Schlagerstars machen gemeinsame Sache

Das gab‘s noch nie: Andrea Berg und Vanessa Mai haben nicht nur eine gemeinsame Single aufgenommen, die beiden Schlagerstars werden auch sehr bald zum ersten Mal überhaupt „gemeinsam auf der Bühne stehen“, wie die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin nun bei Instagram verriet – und versprach: „Es wird magisch!“

Ende Juli (29. und 30.7.) findet in Aspach die große „30 Jahre Andrea Berg – Ich würd‘s wieder tun“-Jubiläumsshow statt, für die nun auch Vanessa Mai angekündigt wurde. Über ihr Verhältnis zu Andrea Berg wurde medial immer wieder teils heftig spekuliert: Die 30-Jährige ist seit 2017 mit dem Stiefsohn der Schlagerqueen (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) verheiratet, doch wie die beiden Damen zueinander stehen, schien lange ungeklärt. Der gemeinsame Auftritt dürfte da ein deutliches Zeichen setzen.

Andrea Berg feiert großes Bühnenjubiläum – neben Vanessa Mai kommen auch andere Schlagerstars

Zu Andrea Bergs 30. Bühnenjubiläum sind neben Vanessa Mai auch zahlreiche andere Gäste geladen: „Mit dabei sind Maite Kelly, Johnny Logan, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Justin Jesso, Höhner, Nik P., Semino Rossi, Stereoact, Al Bano, Nino de Angelo sowie weitere Überraschungsgäste“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sony Music Entertainment. Die Show selbst wird auch im Fernsehen zu sehen sein und am 6. August 2022 um 20:15 Uhr in ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt.

Trotz ihres Erfolgs hatte es Andrea Berg nicht immer einfach in den drei Jahrzehnten, die sie nun schon auf der Bühne steht. Das liegt mitunter auch daran, dass die Branche als hartes Pflaster gilt: Erst kürzlich beklagte Marianne Rosenberg den Sexismus und die Doppelmoral innerhalb der Musikwelt. Verwendete Quellen: instagram.com/andreabergoffiziell, Sony Music Entertainment