Vanessa Mai fährt im Bikini Motorrad: Fans rasten völlig aus

Sängerin heizt ihren Followern ein

+ © Instagram/vanessa.mai Vanessa Mai posiert auf Motorrad © Instagram/vanessa.mai

Schlagerstar Vanessa Mai begeistert ihre Fans mit einem freizügigen Fotoshooting. Im knappen Outfit gibt sie auf einem Moped Gas.

Mit diesen Fotos bringt Vanessa Mai (30) ihre Fans schier um den Verstand! Es ist kein großes Geheimnis, dass die Schlagersängerin auf Instagram nicht mit ihren Reizen geizt. Immer wieder beglückt sie ihre Follower mit freizügigen Bildern, die ihre Schokoladenseite in den Vordergrund rücken. In ihrer neuesten Fotostrecke hat Vanessa nun gleich zwei Zutaten vereint, die vor allem den männlichen Fans ordentlich den Kopf verdrehen: Die Musikerin trägt nicht nur ein knappes Outfit, sondern posiert auch noch auf einem sportlichen Moped.

Ihre heißen Kurven betont Vanessa mit einem bauchfreien Crop Top und einem knappen roten Bikini-Höschen. Dass das schnittige Fahrzeug nicht nur eine Requisite ist, macht ein Bild deutlich, auf dem die brünette Schönheit ordentlich Gas auf der Straße gibt. Auf den anderen Aufnahmen räkelt sie sich auf dem Moped und blickt lasziv in die Kamera. Entstanden ist das Fotoshooting übrigens in der sommerlichen Hitze Kaliforniens unter der Anleitung von Profi-Fotograf Paul Ripke (41).

Vanessa Mai erntet haufenweise Komplimente für Instagram-Pics

Schaut man sich die Kommentarspalte unter dem Post an, dann fallen sogleich die zahlreichen Flammen-Emojis ins Auge, mit denen die Fans ausdrücken, wie sehr ihnen die freizügigen Bilder gefallen. „Da weiß man nicht, was hotter ist: das Wetter oder das Bild“, staunte ein User. Andere hinterließen Kommentare wie „Alter Falter“, „Du siehst blendend aus“, „Heiß, heißer, Vanessa“ und „Das heißeste Gerät bist du“.

Auch Moderatorin Lola Weippert (26) fand die Aufnahmen einfach unwiderstehlich. „Du heißes Eisen!“, kommentierte sie Vanessas Fotoreihe und postete außerdem drei Herz-Emojis. Tennisstar Sabine Lisicki (32) war ebenfalls völlig hin und weg und reagierte mit einer Reihe von Flammen-Emojis auf die betörenden Bilder.

In Vanessa Mais Instagram-Story gab es übrigens einen Blick hinter die Kulissen des Fotoshootings. In einem kurzen Videoclip zeigte sie, wie holprig ihr erster Versuch war, auf dem Moped Gas zu geben. „War anfangs nicht ganz so sexy“, gab die frühere Wolkenfrei-Sängerin zu.