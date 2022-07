Süße Foto-Hommage: Vanessa Mai hat zum Geburtstag ihres Vaters tief in der Fotokiste gegraben

„Happy Birthday Paps“

Anlässlich des Geburtstages ihres Vaters hat Schlagerstar Vanessa Mai uralte Fotos ausgegraben, die zeigen, woher die Schönheit ihr musikalisches Talent hat.

Backnang – Gestern (27. Juli) war für Schlagerstar Vanessa Mai (30) ein ganz besonderer Tag, denn ihr Papa Mario Mandekić feierte Geburtstag. Anlässlich des Ehrentages gab es eine Foto-Hommage aus der Uralt-Fotokiste in der Instagram-Story der hübschen Sängerin, die ihren Vater Gitarre spielend, singend und vor allem mit der kleinen Vanessa an seiner Seite zeigt. Schnell wird klar, was die zwei am meisten verbindet: Die Musik.

Vanessa Mai, die mit bürgerlichen Namen Vanessa Marija Else Ferber heißt, lernte die Liebe zur Musik sehr früh durch ihren Vater kennen. Der gebürtige Kroate stand selbst als Berufsmusiker auf den Bühnen der Welt, sang selbst und spielte Gitarre – da wissen wir direkt, woher Vanessa ihr künstlerisches Talent hat.

Vanessa Mai gibt private Einblicke in ihre Karriereanfänge aus Kindheitstagen

Den Traum, Musikerin zu werden, habe die 30-Jährige bereits seit sie denken könne, heißt es in der Instagram-Story der heute erfolgreichen Schlagersängerin. So ist die kleine Vanessa ihrem Papa überall hin gefolgt, um der Musik und ihrem Ziel ein Stück näher zu sein. Vanessa sei mit ihrem Papa im Opel Corsa bis ins Hinterland gefahren und habe nie aufgegeben, an sich zu glauben, schreibt die 30-Jährige weiter. Vanessa teilt nicht nur Bilder von ihrem Papa, sondern zeigt in dem Zuge auch Bilder von sich selbst als kleines Mädchen, wie sie erste Auftrittserfahrung sammelt. Es sei kein Ziel zu groß und kein Weg zu weit gewesen für den aufstrebenden Star.

Heute hat die hübsche Sängerin es geschafft und ist eine der erfolgreichsten Sterne am deutschen Schlagerhimmel. Das hat die ehemalige DSDS-Jurorin auch ihren Eltern zu verdanken, die sie stets unterstützt haben. Die Eltern der sympathischen Sängerin scheinen eher medienscheu – selten gibt es aktuelle Bilder, die Vanessa mit ihrer Familie zeigen.