Sieben Kinder von sechs Frauen: Matthias Reim spricht offen über seine Vaterrolle

Matthias Reim hat zu allen seinen Kindern ein gutes Verhältnis. Trotzdem sind ihm auch seine Unzulänglichkeiten als Vater bewusst.

Stockach – Matthias Reim (65) gilt in der deutschsprachigen Schlagerbranche seit jeher als echter Rockstar. Kein Wunder also, dass das Privatleben des „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpreten dem internationaler Rock’n’Roller in nichts nachsteht. Sieben Kinder mit sechs verschiedenen Frauen hat Reim. Die Altersunterschiede zwischen den Kids sind da selbstverständlich groß. Seine älteste Tochter Claudia (40) kam bereits 1973 zur Welt, doch kennenlernen durfte der Sänger sie erst 2015. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Reim nicht einmal, dass sein erstes Mal in einer Schwangerschaft endete!

Matthias Reim liebt seine Kids über alles, doch Babysitten ist nicht sein Ding

Zumindest zwei seiner Kinder treten übrigens in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters: Julian Reim (27) und Marie Reim (23), die der Beziehung mit Michelle (51) entstammt, versuchen sich seit einiger Zeit als Schlagermusiker. Außerdem hat Reim den Sohn Bastian (36) aus erster Ehe, sowie die Geschwister Romeo (19) und Romy (15) aus seiner dritten Ehe. Der jüngste Spross des Musikers ist derweil ein echtes Schlagerbaby: Die kleine Zoe, erblickte 2022 das Licht der Welt und kam somit zwei Jahre nach Reims Hochzeit mit Christin Stark (33) zur Welt.

Wie schafft es Matthias Reim, seinen sieben Kindern trotz vollem Terminkalender gerecht zu werden? Die Antwort des „Pech & Schwefel“-Interpreten ist simpel: „Ich werde nie der größte Kümmer-Vater sein, für den das größte Glück der Erde ist, sechs Stunden Babyzusitten!“ Doch Matthias Reim weiß, wie er seine Unzulänglichkeiten als Papa wieder ausgleichen kann. „Ich bin ein Vater, der gerne verwöhnt“, verrät er im Gespräch mit „VIPstagram“, „ich bin inkonsequent, die können mich um den Finger wickeln. Aber so liebe ich – und wenn ich liebe, dann bin ich so!“

Matthias Reims Verhältnis zu seinen Kindern ist gut: „Ich werde ständig angerufen“

Die unkonventionellen Erziehungsmethoden des Schlagerrockers scheinen sich auszuzahlen. Denn wie Matthias Reim im Interview weiter berichtet, habe er ein gutes Verhältnis zu all seinen Söhnen und Töchtern. „Ich werde ständig angerufen. Meine Kinder hängen an mir“, schwärmt er über den Kontakt zu seinem Nachwuchs.

Während Matthias Reim sein Familienglück genießt, hat auch seine Ex Michelle einen neuen Mann an ihrer Seite: Die Blondine ist jetzt mit ihrem Schlagerkollegen Eric Philippi zusammen – doch laut ihrem Ex-Manager soll der Michelle nur ausnutzen. Verwendete Quellen: VIPstagram, RTL