Vera Int-Veen verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Moderatorin Vera Int-Veen und Christiane Obermann sind seit 17 Jahren zusammen. Nun verriet die 55-jährige das Geheimnis zu ihrem Liebes-Glück.

TV-Bekanntheit Vera Int-Veen (55) hat die große Liebe gefunden. Die Moderatorin ist seit 17 Jahren in einer Beziehung mit Christiane Obermann. Verheiratet ist das Paar seit sieben Jahren und die Liebe ist unveränderlich groß. Das Ehepaar zeigte sich nun beim „Raffaelo Summer Day“ zusammen auf dem roten Teppich. Dort verriet die 55-Jährige in einem Interview mit Bunte.de, wie dankbar sie für die Frau an ihrer Seite ist.

Die Moderatorin schwärmt von ihrer Christiane in den höchsten Tönen: „Ich muss aus der Lebenserfahrung heraus sagen: Diese tiefe, bedingungslose Liebe, die so unerschütterlich ist, ist gefühlsmäßig das Größte, was ich so in meinem Leben erlebt habe.“ Bevor sie ihre große Liebe getroffen hat, sei sie noch nie in einer längeren Beziehung gewesen. Jetzt kann Vera Int-Veen mit Gewissheit sagen: „Ich war noch nie so glücklich.“

Liebeserklärung auf dem roten Teppich

Doch was ist das Geheimnis für eine derart stabile Liebe? Auf diese Frage meint Vera Int-Veens Frau: „Wir streiten eigentlich nie. Man zickt sich mal an, aber das kommt vielleicht alle vier Monate mal vor und dann ist nach fünf Minuten auch wieder alles gut.“ Außerdem fügt sie hinzu: „Wir lassen uns so, wie wir sind beziehungsweise wir finden es gut, so wie der andere ist.“ Die Moderatorin fügt hinzu: „Ich finde sie nach wie vor spannend und cool. Sie ist der Mensch, mit dem ich am allerliebsten zusammen bin.“