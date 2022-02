Rea Garvey schneidet sich seine langen Haare ab - und zeigt sich nach der Veränderung

Von: Christina Denk

Teilen

Rea Garvey hat auf Instagram ein neues Bild gepostet, das einen ordentlichen Haarhaufen zeigt. Er hat sich die Haare abgeschnitten. Wie radikal war die Veränderung?

Update vom 02. Februar, 12:00 Uhr: Fans von Musiker Rea Garvey zeigten sich über seinen neuen Haarschnitt ziemlich schockiert. Der 48-Jährige hat sich von seiner langen Mähne verabschiedet. Nun zeigte er auch endlich das Resultat. Und wie ist die Reaktion seiner Fans und Follower? „Mega cool! Macht dich auf jeden Fall jünger!“, schrieb ein User unter seinen Instagram-Post. Auch Moderatorin und „The Masked Singer“-Mitglied Ruth Moschner mischte sich unter die Kommentare und bestätigte ebenfalls, dass ihr Jury-Kollege nun jünger aussieht: „Looking younger than ever!“.

Erstmeldung vom 28. Januar, 11:20 Uhr: Berlin - Rea Garvey: Man kennt ihn mit Haaren bis zu den Schultern oder Dutt. Doch damit scheint jetzt erst einmal Schluss zu sein. Der Sänger wollte Veränderung und machte den Haaren kurzen Prozess. „Oh wei!!!!! Du hast dir nicht die schönen langen Haare abgeschnitten!!!!“ Einige seiner Fans wirken nicht glücklich mit der Veränderung. Doch wie radikal war der Wandel tatsächlich?

Rea Garvey schneidet sich die Haare ab: Seine Frau Josephine war gegen eine Glatze

Ein erstes Bild auf Instagram zeigt einen ordentlichen Berg Haare und zwei Badeschlappen. (Das zweite Foto sehen Sie durch Klicken/Wischen) „Manchmal muss man, um die Monotonie zu überwinden, die konstanten Dinge ändern“, schreibt Rea unter dem Beitrag. Da musste wohl diesmal die Konstante „lange Haare“ gehen. Nicht zum ersten Mal: „Einmal im Jahr schlage ich vor, meine Haare abzurasieren und Josephine schlägt vor, es nicht zu tun. Gestern haben wir den gleichen Kompromiss geschlossen, wie in jedem Jahr und heute kann ich den kalten Wind in meinem Nacken spüren“, schreibt der ehemalige „The Masked Singer“-Juror weiter. Bereits im letzten Jahr hatte Rea Garvey auch seinen Fans den Haarschnitt vorgeschlagen.

„Deine Haare abschneiden, um Gottes willen nein“, „Bitte kein Haarschnitt“ und „Ich habe deine langen Haare geliebt“, liest man unter dem Post. Einige Fans hingen wohl deutlich an der langen Mähne von Rea Garvey.

Rea Garvey: Kein Kurzhaarschnitt für den Sänger - „Sieht gut aus“

Die Fans der langen Haare dürfen beruhigt sein. Auf dem Bild zum neuen Haarschnitt (zweites Bild im Post) sieht man Rea Garvey zwar nur von vorne, aber nach dem totalen Kurzhaarschnitt sieht es nicht aus. Das wäre seiner Frau, mit der Rea nur selten Bilder postet, wohl zu kurz gewesen. Deutlich gekürzt sind die Haare aber dennoch.

„Die wachsen ja wieder“, schreibt ein Fan zuversichtlich. Und die Haare machen auch nicht alles aus. „Einen gut aussehenden Menschen kann doch nichts entstellen. Sieht gut aus“, lobt daher ein Follower. „Schaust immer cool und lässig aus, kurz oder lange Haare, wichtig ist der Mensch und du bist großartig“, wird Rea außerdem gelobt. Das hört man doch gerne. Bei einer Sache hat einer der Fans wohl auf jeden Fall recht: „Eine Veränderung tut immer mal gut.“ Vor allem in diesen verrückten, zwei Jahren, wie sie Rea Garvey bezeichnet. „Jeder will Veränderung und ich hoffe, sie kommt bald“, so der Sänger. Einen kleinen Wandel hat er sich ja bereits selbst beschert. Vielleicht geht es dann auch bald wieder auf die Bühne. Rea Garvey musste Ende letzten Jahres seine Tour erneut verschieben - nicht wegen Corona, sondern aus gesundheitlichen Gründen. (chd)