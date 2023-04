„Verbaler Durchfall“: Anna Ermakovas Mutter teilt gegen Boris Becker aus

Während Anna Ermakova sich aktuell in die Herzen der „Let‘s Dance“-Zuschauer tanzt, teilen ihre Eltern Angela Ermakova und Boris Becker öffentlich gegeneinander aus.

London - Ob Wildcard, Bonuspunkt oder volle Punktzahl von der Jury, Anna Ermakova (23) räumt bei „Let‘s Dance“ gerade so richtig ab. Kaum ein Kandidat hat in der Geschichte der RTL-Tanzshow jemals derartig begeistert wie das 23-jährige Model. Annas einstige Sorgen, sie könnte vom deutschen Publikum nicht anerkannt werden, sollten sich schon längst in Luft aufgelöst haben. Doch während die junge Engländerin auf dem Tanzparkett für Jubelstürme sorgt, liefern sich ihre berühmten Eltern eine mediale Schlammschlacht - auf Kosten ihrer Tochter.

Anna Ermakova wird „Besenkammeraffäre“ nicht los

Bevor sie anfing, bei RTL das Tanzbein zu schwingen, war über Anna Ermakova wenig bekannt. Umso mehr jedoch über ihre Zeugung. Die berühmte „Besenkammeraffäre“ zwischen dem damals noch mit Exfrau Barbara verheirateten Boris Becker (55) und der Kellnerin Angela Ermakova (56) beherrschte 1999 wochenlang die Schlagzeilen. Ein Stigma, das die 23-Jährige nicht loswird, zumal Vater Boris Becker immer wieder davon anfängt.

In seiner neuen Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ (Apple TV+) spricht die Tennis-Legenden wieder einmal über dieses folgenreiche Kapitel seines Lebens: „Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war’s.“

Angela Ermakova teilt gegen Boris Becker aus

Eine Darstellung, die die zweite beteiligte Person dieses verhängnisvollen Tages nicht unbedingt teilt. Bereits im Jahr 2003 hatte Angela Ermakova im „Bunte“-Interview erklärt: „Natürlich hat er mich schon länger gekannt. Er hat mich unzählige Male angerufen.“ Sogar Boris Becker widerspricht sich selbst, denn in seiner bereits 2013 erschienenen Biografie „Das Leben ist kein Spiel“ hatte er zugegeben, Angela schon länger zu kennen.

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist total frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um von davon wegzukommen,“ verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

Der platzt nach Boris Beckers jüngsten Aussagen nun der Kragen. Im Interview mit bild.de verschafft die 56-Jährige ihrer Wut Luft. „Ich habe in meinem ‚Bunte‘-Interview öffentlich die Wahrheit gesagt – und ich stehe zu meinem Wort.“ In den vergangenen Jahren habe sie sich aus Liebe zu Anna zurückgehalten, um ihr weitere Schmerzen zu ersparen - „aber ihr Vater leidet an verbalem Durchfall und kann auch 23 Jahre nach diesem Ereignis nicht den Mund halten.“

Anna Ermkovas Mutter Angela erhebt schwere Vorwürfe gegen Boris Becker © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / Future Image

Boris Beckers Verhalten sei nicht das eines liebenden Vaters, der er schließlich vorgäbe zu sein, so Angela Ermakova weiter. „Wenn der Vater eine Geschichte wie diese immer und immer wieder verkauft, verkauft er seine Seele“, führt sie aus und fügt hinzu: „Ich habe das ihm gegenüber privat geäußert. Doch ich denke, ich muss es auch öffentlich tun. Damit er darüber nachdenkt, welches Karma er anzieht, wenn er sich so verhält.“

Und was sagt Anna Ermkava selbst dazu? Nichts! Die 23-Jährige begeistert lieber auf dem Tanzparkett. Auch in Sachen Liebesdingen nimmt sie sich kein Beispiel an ihren Eltern. Seit über vier Jahren soll sie vergeben sein - doch Anna hält ihre Beziehung privat. Ihr Freund soll sie sogar heimlich bei „Let‘s Dance“ besucht haben - ohne dass ihn jemand erkannt hat. Verwendete Quellen: bild.de; rtl.de