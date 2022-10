„Verbissener Player“: Oliver Pocher flippt aus, weil Amira ihn mit Sommerhaus-Patrick vergleicht

Im „Sommerhaus der Stars“ fiel Patrick Romer bisher eher negativ auf. Ausgerechnet mit dem ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten vergleicht Amira Pocher nun ihren Ehemann. Oliver Pocher ist daraufhin stinksauer.

Bocholt - Patrick Romer (26) übt im „Sommerhaus der Stars“ einen derartigen Druck auf seine Freundin aus, dass bei Antonia Hemmer (22) schon mehrfach die Tränen kullerten. Nie ist ihre Leistung bei Spielen gut genug. Selbst wenn eine Challenge haushoch gewonnen wurde, ist der Bauer unzufrieden. Amira Pocher (30) sieht zwischen Patrick und ihrem Ehemann gewisse Parallelen.

„Ich muss ehrlich sagen, dieser Bauer, das ist auch schon grenzwertig, wie der sich da aufführt“, meint Oliver Pocher in seinem Podcast. Auch Amira findet das Verhalten des „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten nicht in Ordnung. Doch die 30-Jährige hat eine Erklärung parat: „Beim Patrick ist halt das Problem – der vergreift sich schon manchmal im Ton – aber der ist halt ein extrem schlechter Verlierer und sehr, sehr ehrgeizig.“

Doch sie glaubt tatsächlich, dass ihr eigener Ehemann in derselben Situation ähnlich reagieren würde. Wären Amira und Oliver Pocher in der Reality-Sendung und sie würde bei einer Challenge vor lauter Stress versagen, hätte er „null Verständnis“ - da ist sich die Vox-Moderatorin sicher.

Patrick Romer & Antonia Hemmer im Sommerhaus

Die beiden „Bauer sucht Frau“-Kandidaten galten lange als Traumpaar der Reality-TV-Szene. Doch im „Sommerhaus der Stars“ zeigte sich Patrick von einer ganz anderen Seite. Er ist kühl und distanziert, erwartet viel von seiner Freundin und ist schwer enttäuscht, wenn sie nicht so abliefert, wie er sich vorgestellt hat. Von ihren Fans wurde Antonia bereits geraten, sich von Patrick zu trennen. Doch die Kosmetikerin nahm ihren Freund in Schutz. Sie wolle keinen Ja-Sager und liebe ihren Freund, so wie er ist. Außerdem habe sich Patrick bereits entschuldigt.