„Verbringen sehr viel Zeit zusammen“: Luna Schweiger und Fußballer sind ein Paar

Luna Schweiger bestätigt Beziehung zu Kevin Prince von Anhalt © dpa | Marius Becker

Das Versteckspiel hat ein Ende: Luna Schweiger bestätigt die Beziehung mit Kevin Prinz von Anhalt. Bereits seit einem halben Jahr sind die beiden ein Paar.

Luna Schweiger (25) ist wieder frisch verliebt. Im Sommer 2020 musste die Schauspielerin den Tod ihres Ex-Freundes verkraften, der bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Umso schöner ist es, dass Luna nun ein neues Liebesglück gefunden hat und nach der Unglück nach vorne blicken kann. Bei ihrem Herzensmann handelt es sich um niemand geringerem als Kevin Prinz von Anhalt (28).

Der Fußballspieler steht beim Verein Türkspor Augsburg unter Vertrag und spielt in der fünften Liga. Im Dezember 2021 wurde der gebürtige Allgäuer von Frédéric Prinz von Anhalt (78) adoptiert und wurde zu dessen sechsten Adoptivsohn. Die romantischen Neuigkeiten bestätigte Luna Schweiger gegenüber der Bild am Sonntag. Demnach ist das Paar bereits seit einem halben Jahr liiert.

„Mittlerweile kennen wir uns schon zwei Jahre, wegen Corona haben wir uns mehr Zeit gelassen“, verriet die Tochter von Til Schweiger (58). Im Mai war erstmals über eine Romanze zwischen den beiden Stars spekuliert worden - nun ist endlich Schluss mit dem Versteckspiel. „Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen, waren gemeinsam in Kapstadt und in Los Angeles“, so Luna.

Luna Schweiger wurde von Prinz Frédéric verkuppelt

Kennengelernt haben sich die zwei Turteltauben übrigens dank Prinz Frédéric höchstpersönlich. „Ich war im Hotel Bayerischer Hof in München, da stürmte Luna mit ihren Freundinnen auf mich zu und sagte: ‚Du bist doch der Mann von Zsa Zsa Gabor‘“, plauderte der Wahl-Kalifornier vor einigen Wochen gegenüber Bild aus. Mit Kevin habe sich Luna auf Anhieb gut verstanden. „In den letzten Wochen sind sie sich wohl nähergekommen“, ahnte Frédéric schon damals.

In einem neuen Interview fand der Fußballer süße Worte für seine Liebste. „Ich habe Luna sofort wegen ihrer offenen, lockeren und sehr lustigen Art ins Herz geschlossen“, schwärmte er. Die Hamburgerin sei alles, was er sich wünschen könnte: „Ausgesprochen selbstbewusst, sehr intelligent und wunderschön.“ Aus diesem Grund ist Kevin nun auch zu Luna in den Norden Deutschlands gezogen.