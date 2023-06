Verdacht auf Multiple Sklerose bei Prinzessin Xenia von Sachsen

Prinzessin Xenia von Sachsen hat seit längerem gesundheitliche Probleme. In der RTLZWEI-Daily „B:Real“ verriet sie nun: Ärzte vermuten Mulitple Sklerose © RTLplus / „„B:REAL - Echte Promis, echtes Leben“

Xenia von Sachsen ist eine waschechte Prinzessin – und Reality-TV-Darstellerin. In der neuen RTLZWEI-Daily-Reality-Soap „B:REAL“ sprach sie nun über gesundheitliche Probleme.

Berlin - In der täglichen Doku-Soap „B:REAL - Echte Promis, echtes Leben“, die seit dem 12. Juni auf RTLZWEI ausgestrahlt wird, ist Prinzessin Xenia von Sachsen (36) ein fester Bestandteil der Besetzung. Laut Beschreibung des Senders wird in der Show ihr Leben als Party-Prinzessin, Mutter eines achtjährigen Sohnes und Leiterin eines Berliner Clubs beleuchtet.

Doch im Leben der Reality-TV-Darstellerin ist nicht alles eitel Sonnenschein. Wie die Prinzessin bei „B:REAL“ enthüllte, steht bei ihr schon länger der Verdacht auf Multiple Sklerose im Raum. In den vergangenen Jahren habe sie immer wieder unter „schubartigen Zuständen“ gelitten, für die bislang keine abschließende Erklärung gefunden wurde.

Auf der Suche nach einer barrierefreien Wohnung

Nun hat Xenia von Sachsen noch einmal den Weg zu einer vollständigen Diagnose gewagt. Sie meint: „Aktuell ist es so, dass viele Ärzte gesagt haben, dass es nach MS aussieht. Nichtsdestotrotz fange ich von vorne an mit der Diagnostik, weil ich gerne eine richtige Diagnose hätte“.

Laut RTLZWEI wird es für die Eventplanerin in der Serie letztlich auch darum gehen, eine barrierefreie Wohnung zu finden. So könnte sie in Zukunft einen Rollstuhl nutzen, wenn sich die Symptome der Erkrankung verschlimmern sollten. Das ist in Berlin jedoch eine echte Herausforderung! Wie die Prinzessin diese und andere Schwierigkeiten meistert, wird sich erst im Laufe der Serie zeigen. Verwendete Quellen: RTL2 / „B:REAL - Echte Promis, echtes Leben“,