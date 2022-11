Verdächtiges Posting aufgetaucht: Sind Meghan Markles Interviews nicht von ihr?

Von: Annemarie Göbbel

Ein Gast von Meghan Markle, die in der Podcast-Folge als Gesprächspartnerin auftauchte, hat ein brisantes Gerücht entfacht. Führt die Herzogin ihre Interviews selbst, oder macht das ihre Produzentin? Besonders pikant: Meghan hatte angekündigt, besonders authentisch sein zu wollen.

New York – Die Buchautorin Allison Yarrow war in der Episode mit dem Titel „To ,B‘ oder not to ,B‘“ als Expertin bei Meghan Markle (41) geladen. Darin wurde unter anderem das englische Schimpfwort „Bitch“ (Zicke, Miststück) diskutiert, mit dem Meghan schon ihre Erfahrungen machen musste. Yarrow und die Herzogin von Sussex fachsimpelten, klärten den Hintergrund des Wortes und wie er in den Neunzigerjahren auf Frauen in der Öffentlichkeit angewendet wurde.

In ihrem Post bei Instagram richtet Yarrow Dankesworte an die „Interviewerin“, namentlich nicht Meghan

Übliche Praxis: In einem Social-Media-Post vom August teilte Allison ein Foto von sich selbst vor einem Schild von Gimlet Media, offenbar der Audioproduktionsfirma, bevor sie sich bei der Produzentin Farrah Safarfi dafür bedankte, dass sie „eine hervorragende Interviewerin“ sei. „Ein Dankeschön an die Produzentin @farrahsafari (eine hervorragende Interviewerin) und die Leute von @Gimlet @spotify, die es geschafft haben“.

Während Alison also anscheinend nicht mit Meghan für die Episode gesprochen hat, werden einige Gäste wie Meghans enge Freundinnen Mellody Hobson (53), Jameela Jamil (36) und Serena Williams (41), die im Grunde eine langjährige Freundin von Prinz Harry (38) ist, in Gesprächen mit der Herzogin im Podcast gezeigt.

Meghan und Harrys Spotify-Deal Der Gegenwert des lukrativen Vertrags, den Meghan und Harry haben Ende 2020 mit dem Audio-Streaming-Giganten unterzeichnet haben, um Podcasts zu moderieren und zu produzieren, wird auf rund 18 Millionen Pfund (20,6 Mio. Euro) geschätzt, fragt sich nur, wer die Hauptarbeit am Ergebnis leistet.

Vermutlich werden die Clips mit Meghans Kommentaren zusammengeschnitten

Das Dankes-Posting von Allison Yarrow, die bei Meghan Markle im Archetypus-Podcast bei Spotify zu Besuch war, wirft Fragen nach der Echtheit der Interviewerin auf (Fotomontage). © Instagram @aliyarrow & Screenshot @archewell.com/audio/archetypes

Ebenfalls verdächtig: Die Produktionsfirma hat ihren Sitz in New York, Alison Yarrow wohnt ebenfalls in New York, die genannte Produzentin Farrah Safari verrät auf ihrer LinkedIn-Seite, dass sie seit Februar als Associate Producer für Gimlet Media tätig ist. Wer hingegen nicht in New York war, sondern offensichtlich in Montecito ist Meghan Markle. Natürlich könnte sie inkognito gereist sein, doch das erscheint in Zeiten, in denen die Klatschspalten täglich etwas über Royals und Ex-Royals zu berichten haben, eher unwahrscheinlich.

Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Clips geschickt mit den Kommentaren von Meghan geschnitten wurden, sodass nicht sofort ersichtlich ist, dass die zweifache Mutter möglicherweise nicht selbst mit den Experten gesprochen hat. Das ist besonders deshalb pikant, weil Meghan in der Vorankündigung zu ihrer Arbeit mit Spotify warb, besonders authentisch sein zu wollen. Allison Yarrow teilte auch die handschriftliche Dankeskarte der zweifachen Mutter, die ebenfalls für Wirbel gesorgt hatte, weil Meghan ihr „M“-Initial offenbar immer noch mit einem Krönchen aufwertet, obwohl sie und Harry längst keine Royals mehr sind. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram @aliyarrow, @archewell.com/audio/archetypes