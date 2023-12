Nach Krisen-Spekulationen: Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi wieder vereint

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind sich auf Instagram entfolgt und lösten damit Krisen-Gerüchte aus. Jetzt zeigte sich das Paar zusammen.

Update vom 9. Dezember 2023: Köln – Viele Fans hatten schon das Ende der Beziehung von Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) vorausgesagt. Der Grund: Das Paar ist sich gegenseitig auf Social Media entfolgt. Zudem hatte sich die Influencerin noch mit verdächtigen Worten auf Instagram gemeldet. Doch jetzt meldet sich Laura plötzlich wieder mit einem Post zurück, auf dem auch der Sänger zu sehen ist.

In ihrer Story teilt Laura ein Foto, auf dem Pietro auf der Couch zu sehen ist. „Leano durfte heute etwas länger wach bleiben, aber wir sind jetzt auch im Bett und die Jungs schauen noch einen Film“, schreibt sie dazu. Einen möglichen Streit mit ihrem Verlobten und die Krisengerüchte lässt sie unkommentiert. Das Bild beweist aber zumindest: Die Partner haben den Abend zusammen mit ihrem Sohn verbracht.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind sich auf Instagram entfolgt und lösten damit Krisen-Gerüchte aus. Jetzt teilte Laura aber einen Post mit dem Sänger. © Imago/ Revierfoto

Erstmeldung vom 6. Dezember 2023: Köln – Bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa scheint es derzeit zu kriseln. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und der DSDS-Sieger machten ihre Liebe 2020 öffentlich. Seitdem führen die beiden eine On-Off-Beziehung. Trotz der Verlobung 2022 und der Geburt ihres gemeinsamen Sohns in diesem Jahr scheinen aktuell wieder düstere Wolken über ihr Familienglück zu ziehen.

Laura Maria Rypa entfolgt Pietro Lombardi und Sarah Engels

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin am Dienstagabend (5. Dezember) eine Story, in der sie schrieb: „Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dafür fühle…ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln. Wir hören uns.“ Nur kurze Zeit später löschte sie die Instagram-Story. Ihren Fans fiel sofort auf: Laura Maria Rypa ist ihrem Verlobten und seiner Ex Sarah Engels (31) entfolgt.

Am Mittwoch (6. Dezember) meldete sich die 27-Jährige dann wieder zu Wort. Sie veröffentlichte eine neue Instagram-Story, um weitere Spekulationen zu vermeiden und stellt klar: „Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet“, so Lombardis Verlobte.

Pietro Lombardis Verlobte Laura: „Ich habe immer meinen Mund gehalten“

Nachdem viele Fans das Paar schon auf dem Weg zum Altar gesehen haben, überrascht Rypa nun mit ihren beunruhigenden und mysteriösen Worten. In der Story heißt es zudem, sie hätte sich bisher nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun – zum Schutz ihres Sohnes. „Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen.“

Was ist da denn los? Laura Maria Rypa hat ihren Verlobten Pietro Lombardi und dessen Ex-Frau Sarah Engels entfolgt. © IMAGO/Eventflash; IMAGO/Horst Galuschka; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit Anfang des Jahres Eltern von Sohn Leano, aus der Ehe mit Sarah Engels hat der DSDS-Gewinner von 2011 außerdem Sohn Alessio (8). Seit seinem Sieg bei DSDS hat sich Pietro Lombardi eine beeindruckende Karriere aufgebaut – dem „Sommerhaus der Stars“ gab der Sänger kürzlich aber eiskalt einen Korb. Verwendete Quellen: Instagram.com