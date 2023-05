Verprügelt Verena Kerth Marc Terenzi? Neue Erklärung für blaues Auge

Berichten zufolge soll Verena Kerth ihren Verlobten Marc Terenzi schlagen. Nun bezieht das Promi-Paar Stellung zu den Gewalt-Vorwürfen.

Was ist wirklich los bei Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44)? Seit der Sänger seiner Liebsten nach dem Dschungelcamp einen Heiratsantrag gemacht hat, folgt eine Negativ-Schlagzeile auf die nächste. Am Abreisetag Ende Januar wurde das Promi-Paar mit Kratzern und Pflastern im Gesicht gesichtet – angeblich steckte ein Badezimmer-Unfall dahinter. Bereits wenige Monate später hatte der US-Amerikaner plötzlich ein weiteres blaues Auge. Die Gerüchteküche brodelte und schnell wurde spekuliert, ob die Radiomoderatorin ihren Verlobten bei einem Streit verletzte. Schließlich sah sich Verena zu einem Statement gezwungen. „Ich bin nicht für Marcs Veilchen verantwortlich!“, betonte sie gegenüber RTL.

Die Beweislage scheint allerdings gegen die Münchnerin zu sprechen. Gegenüber der Bild-Zeitung behauptete Marcs Freundin Mandy Johnson (38), dass Verena das Ex-Team 5ünf-Mitglied schlage. Marc habe sie bereits weinend angerufen, weil er sich in der Beziehung gefangen fühle. Wegen laufender Verträge könne er Verena aber nicht so einfach verlassen. Dazu kommt, dass ein Video aus dem Jahr 2018 zeigt, wie die Blondine Marc eine Ohrfeige gibt. Damals waren die Stars noch nicht zusammen, sondern lediglich befreundet.

Marc Terenzi: „Sex-Unfall“ steckt offenbar hinter zweitem Veilchen

Nun bezieht das Skandal-Paar Stellung zu den Vorwürfen. Im RTL-Interview geben sich Marc und Verena betont glücklich und turteln vor der Kamera, suchen Körperkontakt. Es sei „totaler Schwachsinn“, dass der Musiker nicht aus der Beziehung herauskomme. „Es ist lächerlich, manche denken, ich wäre gefangen. Das ist Blödsinn. Wenn ich gehen will, dann gehe ich“, stellt Marc klar.

Verena gesteht, dass die Anschuldigungen sie „fix und fertig“ gemacht hätten. „Ich saß in meiner Küche, ich hab geweint“, offenbart die Blondine. Wieder betont das Paar, dass es keine Handgreiflichkeiten in seiner Beziehung gebe. Die erste Verletzung sei einem Sturz im Bad geschuldet gewesen. Sein zweites Veilchen begründet der Ex-Mann von Sarah Connor (42) mit einer pikanten Enthüllung: Es habe einen kleinen „Sex-Unfall“ gegeben. Mehr Details dazu gibt es aber nicht. Marc zufolge führe das Paar eine „wunderbare Beziehung“. Verena wiederum ist sauer, dass die Presse ihnen mit einer gewaltigen „Vernichtungsmaschinerie“ schaden will. Es sei „ein Horror“, was gerade passiere.