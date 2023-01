Vor Dschungelcamp: Verena Kerth und Marc Terenzi bei heißer Fummelei erwischt

Verena Kerth zieht in wenigen Tagen ins Dschungelcamp ein. Mit Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi wurde sie jetzt in flagranti ertappt. (Fotomontage) © Instagram/Marc Terenzi & Instagram/Verena Kerth

Verena Kerth zieht in wenigen Tagen ins Dschungelcamp ein. Mit Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi wurde sie jetzt in flagranti ertappt.

Australien – In wenigen Tagen ist es so weit: Das Dschungelcamp geht wieder los! Auch dieses Jahr sind wieder einige bekannte Gesichter als Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit von der Partie. Unter anderem wird Radiomoderatorin Verena Kerth (41) ins Rennen um die begehrte Dschungelkrone gehen. Wertvolle Tipps kann sie sich in den letzten Tagen vor Sendestart von ihrem neuen Freund Marc Terenzi (44) holen. Der Boygroup-Sänger wurde 2017 selbst zum Dschungelkönig gekrönt und steht seiner Liebsten kurz vor dem Einzug ins Camp mit Rat und Tat zur Seite.

Kerth und Terenzi gingen im vergangenen September mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Dass sie jetzt einige Wochen getrennt verbringen müssen, ist für die frisch Verliebten offenbar nicht besonders leicht zu verkraften. Wie nämlich unter anderem RTL berichtet, scheinen die beiden kurz vor der räumlichen Trennung noch einmal intensiv auf Tuchfühlung gehen zu wollen. Fotos der zwei Reality-Stars zeigen das Paar bei einer heißen Fummelei auf dem Balkon des IBES-Hotels. Nur mit Badesachen bekleidet räkeln sich Verena und Marc auf den Bildern auf einer Sonnenliege, wobei sie die neugierigen Fotografen einfach ignorieren.

Verena Kerth und Marc Terenzi wollen ihre letzten gemeinsamen Stunden genießen

Schon ein kurzer Blick auf die Aufnahmen zeigt, dass Verena Kerth und Marc Terenzi gemeinsam auf Wolke Sieben schweben. Liebevoll küssen sie sich und kuscheln trotz der extrem hohen Temperaturen in Australien leidenschaftlich. Noch zwei Tage haben die beiden Turteltauben Zeit, ihre Zweisamkeit auszuleben. Denn dann heißt es für Verena: ab ins Dschungelcamp!

Am 13. Januar wird RTL die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ausstrahlen. Welche Herausforderungen auf die Teilnehmer zukommen und welche Stars zu den diesjährigen Publikumslieblingen mutieren, bleibt abzuwarten. Verena Kerth findet zwischen den Schäferstündchen mit ihrem Liebsten hoffentlich noch ausreichend Zeit, sich einige wertvolle Ratschläge von Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi abzuholen. Im Camp wird sie diese sicher benötigen!