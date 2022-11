„Verfressen unser ganzes Geld“: Jenny Frankhauser und Freund Steffen essen, bis ihnen schlecht wird

Teilen

Jenny Frankhauser und ihr Steffen schlemmen eben gerne. © Instagram/Discoveryplus & Imago

Jenny Frankhauser und Steffen König gehen gerne Essen. Doch wie viel die beiden wirklich reinhauen, haben sie jetzt in ihrer Serie verraten.

Reality-TV-Star Jenny Frankhauser (30) und ihr Partner Steffen König (29) geben beim Essen Vollgas. Die beiden haben im September ihren Sohn Damian bekommen und lassen es sich jetzt sehr gut gehen. Wie viel das Paar aber tatsächlich isst, haben sie nun in ihrer TV-Serie verraten.

Die zwei essen für vier

Jenny und Steffen schlemmen besonders im Restaurant, erzählt die frisch gebackene Mutter: „Jeder kriegt ‘ne Vorspeise, jeder einen Hauptgang, ein Hauptgang steht in der Mitte, den wir uns teilen, und jeder kriegt eine Nachspeise. Also wir essen schon für 4.“ Das sieht, laut Steffen, beim Italiener dann so aus: „Wenn wir beim Italiener sind, isst jeder von uns eine Portion Nudeln, zwischen uns steht eine Pizza und dann haben wir ja noch Salat und so.“

Die große Menge Essen fällt sogar den Kellnern auf, wie Jenny lachend meint: „Wenn wir essen gehen, fragt uns die Bedienung immer: ‚Kommt noch jemand?‘“ Doch das kümmert die beiden nicht: „Aber uns wird manchmal auch schlecht, wir übertreiben auch manchmal. Aber essen ist uns schon wichtig. Eigentlich verfressen wir unser halbes Geld, würd’ ich sagen“