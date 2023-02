Pikante Affäre: Charles‘ Schwester hatte was mit Camillas Ex-Mann

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Da war doch was? Während sich alle Welt auf die erste Reihe der Royals mit Charles III. und Prinzessin Kate konzentriert, werden Befindlichkeiten in der zweiten Reihe wie bei Prinzessin Anne und Camilla (vor ihrer Heirat mit dem König) seltener offenbar. Weniger pikant sind sie deshalb keineswegs.

London – Wer achtet schon darauf, ob sich die Braut des Königs mit der kleinen Schwester des Monarchen versteht? Richtig, eher niemand. Tatsächlich aber muss man sich nicht erst in Game of Thrones vertiefen, um im Spiel um Liebe und Macht dabei zu sein. Denn es ist nur eine fast vergessene Realität, dass Charles‘ III. (74) Schwester Prinzessin Anne (72) und seine Ehefrau, die Queen Consort Camilla (75) eine große Gemeinsamkeit haben: Sie dateten mit Andrew Parker Bowles (83) den gleichen Mann.

Unzählige Bilder zeugen von der Nähe von Prinzessin Anne zu Andrew Parker Bowles

Camilla war sogar mit ihm verheiratet, Prinzessin Annes Beziehung mit Andrew Parker Bowles geriet hingegen fast in Vergessenheit. Aber eben nur fast. Denn bei gemeinsamen Auftritten im größeren Rahmen wie zuletzt beim Empfang im Buckingham Palast, der zu Ehren der ost- und südostasiatischen Gemeinschaften stattfand, wird offenbar: Wenn sie nicht müssen, sind Camilla und Anne selten gemeinsam auf einem Foto zu sehen. Leidet ihr Verhältnis etwa wegen der alten Liebschaft der Princess Royal mit Camillas Ex?

Royale Experten erkennen laut mirror eine Annäherung im Laufe der Zeit zwischen den beiden, was für König Charles die Dinge leichter machen dürfte. Hat er doch in Camilla und der Princess Royal zwei Frauen an seiner Seite, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf unzählige Bilder bilden sie ein Dreigestirn, auch als Queen Elizabeth II. (96, † 2022) noch am Leben war. Angenommen, es gäbe noch immer einen Hauch von Zickenkrieg im Palast, wäre Charles permanent schlecht beraten.

Annes Beziehung mit Andrew Parker Bowles in The Crown Zuschauer der Serie The Crown wissen, dass in der dritten Staffel der damalige Prinz Charles sich mit Camilla anfreundet, während Anne sich mit ihrem wechselnden Freund Andrew Parker Bowles einlässt. Wie zu erwarten, wurde die Geschichte für die Sendung stark dramatisiert, aber es steckt auch ein Körnchen Wahrheit dahinter.

Camillas und Prinzessin Annes schwieriges Verhältnis musste erst „auftauen“

Princess Royal Prinzessin Anne und Queen Consort Camilla teilen sich eine interessante Vergangenheit: Beide waren mit Camillas Ex-Mann Andrew Parker Bowles zusammen (Fotomontage). © APress/Imago & Andrew Parsons/Imago

Ein Blick zurück gibt rasch Aufschluss, ob hier alte Rivalitäten bestehen. Es ist bekannt, dass Anne und Major Andrew Parker Bowles sich unglaublich nahe standen, weil das Interesse an Pferden sie verband. Im Juni 1970 begannen sie miteinander auszugehen. Doch wie die Autorin Sally Bedell Smith in ihrem Buch über Prinz Charles schreibt, war Andrew als Katholik „ein unwahrscheinlicher Kandidat für die Heirat mit einem Mitglied der königlichen Familie“. Nachdem ihre Romanze abgekühlt war, funkte es zwischen Camilla und Andrew, das Paar heiratete 1973 und bekam zwei Kinder, Tom und Laura. Doch trotz ihrer Ehen, Anne heirateten im selben Jahr Mark Philips (74), blieben Anne und Andrew eng befreundet, er wurde sogar der Patenonkel von Annes Tochter Zara Tindall (41).

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Andrew und Camilla ließen sich 1995 scheiden und Camilla ging im Jahr 2005 die Ehe mit Charles ein. Ab dem Zeitpunkt waren Anne und Camilla Schwägerinnen. Laut dem Buch „Camilla: From Outcast to Queen Consort“ empfand Camilla Annes „frostiges Verhalten mehrere Jahre lang als schwierig und es als etwas zermürbend, damit umzugehen“. Doch heißt es auch, dass Anne „allmählich zugänglicher“ geworden sei, nachdem sie Camillas Arbeit für die königliche Familie gesehen habe. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Instagram @theroyalfamily