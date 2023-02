König Charles III. sagt Skiurlaub ab: „Unfall wäre verheerend“

Von: Susanne Kröber

Teilen

Seinen traditionellen Skiurlaub im schweizerischen Klosters muss König Charles III. in diesem Jahr absagen. Vor der Krönung will der Monarch kein Risiko eingehen.

Klosters – In seiner Rolle als Thronfolger reiste König Charles III. (74) jahrzehntelang jeden Februar oder März nach Klosters in der Schweiz, um dort seinen alljährlichen Skiurlaub zu verbringen. Begleitet wurde er dabei früher von seinen Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) und seiner damaligen Ehefrau Prinzessin Diana (36, † 1997). Inzwischen macht König Charles III. mit Freunden die Pisten unsicher, doch in diesem Jahr lässt der Monarch seinen Skiurlaub sausen.

„Es wäre verheerend, einen Skiunfall zu erleiden“: König Charles III. muss vor der Krönung jedes Risiko vermeiden

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey in London statt. 70 Jahre sind seit der Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) vergangen, dementsprechend groß ist die weltweite Vorfreude auf die feierliche Zeremonie. Um vor seinem großen Tag auch wirklich keinerlei Risiko einzugehen, musste Charles seinen geliebten Skiurlaub jetzt schweren Herzens streichen. Aber die Verletzungsgefahr ist nicht der einzige Grund für die Absage.

Schweren Herzens verzichtet König Charles III. in diesem Jahr auf seinen traditionellen Skiurlaub im schweizerischen Klosters. (Montage) © picture-alliance/dpa/John Stillwell/PA Wire/Kirsty O‘connor

„Es spielen viele Faktoren eine Rolle, nicht zuletzt sieht es schlecht aus, in der Lebenshaltungskrise Skifahren zu gehen, und der König ist kein besonders prahlerischer Mensch“, betont ein Insider gegenüber The Sun. „Auch wäre es verheerend, einen Skiunfall zu erleiden.“ Eine Krönung im Gipskorsett möchte König Charles III. offenbar unbedingt vermeiden. Zudem ist er sich seiner Vorbildfunktion in Krisenzeiten bewusst, die steigenden Lebenshaltungskosten sorgen dafür, dass sich viele Menschen kaum eine warme Wohnung, geschweige denn einen tollen Urlaub leisten können. Da macht ein sorglos skifahrender Monarch keinen guten Eindruck.

Klosters Klosters ist eine Gemeinde im schweizerischen Kanton Graubünden. Seinen Namen hat der Ort von dem 1222 erstmals urkundlich erwähnten Prämonstratenserkloster „Klösterli im Walt“. Klosters hat rund 4500 Einwohner und ist mit seinen zahlreichen Abfahrtspisten und Loipen ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Aber auch im Sommer zieht der Ort viele Wanderurlauber an. Der Hausberg von Klosters ist der 2281 Meter hohe Gotschna. Verwendete Quellen: de.wikipedia.org

Klosters ist gestrichen: Charles erste Auslandsreise als König soll kein Urlaub sein

König Charles III. musste bereits selbst erleben, wie gefährlich ein Skitrip sein kann. Beim Skiurlaub im schweizerischen Klosters im März 1988 kam sein guter Freund Hugh Lindsay († 34) bei einem Lawinenabgang ums Leben. Dennoch hielt Charles Klosters die Treue. Dieses Jahr wäre es nach über vier Jahrzehnten sein erster Skiurlaub als König gewesen, doch auch das soll ein Grund für den Verzicht gewesen sein.

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Laut The Sun möchte der Palast, dass Charles‘ erste Auslandsreise als König nicht ausgerechnet ein Urlaub ist, sondern eine offizielle Verpflichtung. Ende März wird König Charles III. deshalb zunächst zum Staatsbesuch in Frankreich und Deutschland erwartet. Während Charles also alle Vorkehrungen trifft, dass seine Krönung ein Erfolg wird, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für eine mögliche Teilnahme von Prinz Harry an der Zeremonie. Die Operation „Harry in a hurry“ sieht vor, dass er ohne Meghan zur Krönung kommt. Verwendete Quellen: thesun.co.uk