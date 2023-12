Streitthema Verhütung: Anna-Maria Ferchichi fordert Vasektomie von Bushido

Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido haben sieben gemeinsame Kinder. Das Thema Verhütung sorgt in der Beziehung aktuell für viele Diskussionen im Schlafzimmer.

Dubai – Die Verhütungsfrage ist bei Bushido (45) und seiner Ehefrau Anna Maria Ferchichi (42) nach sieben gemeinsamen Kindern noch immer ein Streitthema. In einem Video-Interview mit RTL konfrontiert Anna-Maria ihren Ehemann nun direkt und verlangt eine Vasektomie von ihrem Liebsten.

Die 42-jährige Mutter hatte Bushido bereits angeboten, sich die Spirale einsetzen zu lassen. Doch das möchte der Rapper laut Anna-Maria offenbar nicht. Am liebsten wäre es ihr jedoch, wenn sich ihr Ehemann den Samenleiter durchtrennen ließe: „Du kannst eine Vasektomie machen, fertig und mehr gibt es nicht, entweder machst du das oder ich, mit beidem bist du nicht happy“, holt sie in dem Clip aus.

Der Rapper war bereits bei einem befreundeten Urologen. Im Video berichtet Bushido im Detail von seinem Arztbesuch, der nur von kurzer Dauer war. Nach einer Untersuchung habe er ihm gesagt: „Lass erstmal mein Ei los, das machen wir jetzt nicht.“ Dann habe er sich wieder angezogen und sei gegangen, erzählt er weiter.

Bekommen Anna-Maria und Bushido jetzt doch noch ein Kind?

Anna-Maria findet trotzdem, dass ihr Mann jetzt an der Reihe sei und lässt nicht locker. Sie habe ja schließlich auch die Kinder zur Welt gebracht, gestillt und sich um die Rückbildung gekümmert. „Du kannst das machen, wir streiten da noch ein bisschen drüber“, so ihr Fazit. Bushido setzt im Gegenzug auf einen ganz anderen Lösungsvorschlag: „Ok, dann kriegen wir halt noch ein Kind“, kontert er und fügt abschließend noch hinzu: „Ja, also wir haben es bis heute noch nicht geklärt, das Thema“.

Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, ist seit 2012 mit Anna-Maria Ferchichi verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder. Anna-Maria Ferchichi brachte einen weiteren Sohn mit in die Ehe.

Apropos: Das Eheleben von Anna-Maria Ferchichi und Bushido hat sich verändert. Die beiden sehen sich fast nicht mehr. Auf Instagram spricht die Frau des Rappers darüber, dass sie ihren Mann vermisst. Verwendete Quellen: RTL