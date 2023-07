Unbeliebter Wollny-Sohn feiert Verlobung: Lavinia Wollny platzt der Kragen – „Familie verlassen“

Lavinia Wollny hetzt gegen ihren Bruder, nachdem er sich verlobt hat. Der Vorwurf: Jeremy-Pascal würde sich weiter mit dem Nachnamen der Großfamilie brüsten. Fans verstehen ihren Ärger aber nicht.

Ratheim – Die Wollnys sind in der Regel ein eingeschworener Clan. Noch heute leben viele ihrer Kinder mit Silvia Wollny (58) unter einem Dach und auch in ihrer Realitysendung präsentieren sich die Mutter und ihre elf Kinder gern als Einheit, in der es zwar immer mal wieder Zoff gibt, die aber trotzdem zusammenhält. Der einzige Ausreißer ist Sohn Jeremy-Pascal (26), der sich bereits vor Jahren von seiner Mutter und auch von seinen Geschwistern distanzierte. Genau aus diesem Grund regt Lavinia Wollny (23) sich nun extrem über eine besondere Nachricht von ihm auf.

Jeremy-Pascal Wollny ist verlobt: Von Lavinia gibt es keine Glückwünsche

Jeremy-Pascal müsste gerade eigentlich überglücklich sein, denn seine Freundin Celine hat seinen Heiratsantrag mit Ja beantwortete. Die Nachricht wurde zuerst von TV Movie offiziell verkündet. Danach teilte Jeremy-Pascal die frohe Neuigkeit noch auf TikTok, indem er ein Bild seiner Freundin postete, die mit einem Blumenstrauß in der einen Hand und einem Ring an der anderen Hand in die Kamera strahlt. Hinter ihr steht ein schwarzer Peugeot, über dessen Motorhaube Jeremy-Pascal in großen Buchstaben das Wort „Verlobt“ geschrieben hat. Im Hintergrund ist das Lied „Summer“ von Croquet Club zu hören.

Eine, die sich damit so gar nicht anfreunden kann, ist Jeremy-Pascals jüngere Schwester Lavinia Wollny. Als Promiflash die Nachricht bei Instagram teilte, kommentierte sie wütend: „Ist ja schön, wie man sich noch weiterhin mit unserem Namen brüstet, obwohl man vor Jahren schon die Familie verlassen hat. Und dann noch schön an die Zeitung verkaufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.“

Nach Kritik von Lavinia: Wollny-Fans verteidigen ihren Bruder

Mal abgesehen davon, dass viele Menschen Verlobungsanzeigen in Zeitungen schalten, hat Lavinias Theorie auch einen Haken, den viele User erkennen. „Was soll er denn machen? Es ist nun mal sein Name“, schreibt ein Follower. „Habt ihr euren Nachnamen patentiert und nur, wer für euch Geld verdient, darf ihn weiterhin tragen?“, macht sich eine andere Userin lustig. Einigen fällt außerdem auf: „Wenn man bedenkt, dass der Name ja vom Vater kommt, mit dem sie ja keinen Kontakt mehr haben (wollen), ist die Aussage noch lustiger.“

Geschwisterliebe? Von wegen! Zwischen Jeremy-Pascal Wollny und seiner Schwester Lavinia hat es ordentlich gekracht © Screenshot/Instagram/Jeremy-Pascal Wollny/Lavinia Wollny

Silvia Wollny und ihre Großfamilie wurden ab 2011 durch die RTLZWEI-Realitysendung „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ bekannt. Nach der Trennung 2012 von Ehemann Dieter Wollny, der der Vater von zehn ihrer Kinder ist, hielt Jeremy-Pascal damals zu seinem Vater. Im Zusammenhang mit dem Familienstreit 2013 zog sich der heute 26-Jährige aus der Öffentlichkeit. Große Sorge herrscht aktuell allerdings um ein anderes Familienmitglied: Estefania Wollny (21) musste wegen starker Schmerzen in die Klinik. Verwendete Quellen: Instagram, TV Movie, Promiflash