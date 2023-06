„Verletzend, gemein und grausam“: Prinz Harry seziert vor Gericht Gerücht zu König Charles Vaterschaft

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry äußert sich vor Gericht über Artikel, König Charles sei nicht sein Vater, sondern Prinzessin Dianas Affäre. Dabei sei eine Vaterschaft James Hewitts bekanntermaßen auszuschließen gewesen.

London – Prinz Harry (38) nimmt als Zeuge vor Gericht kein Blatt vor den Mund. Nach Kritik an der Regierung kommt bei seiner Abrechnung mit der britischen Boulevardpresse im Zeugenstand auch die jahrelangen öffentlichen Zweifel an der rechtmäßigen Vaterschaft König Charles III. (74) zur Sprache. Jahrelang hielten sich Gerüchte, der Herzog von Sussex könne auch der Sohn James Hewitts (64), der eine Affäre mit Prinzessin Diana (36, † 1997) hatte, sein.

In jungen Jahren trafen Prinz Harry die Gerüchte um einen anderen Vater als König Charles schwer

Das Gerücht habe ihm im Laufe der Jahre großen Kummer bereitet, gab der zweite Sohn des Monarchen unumwunden zu. „Damals, als ich 18 Jahre alt war und erst sechs Jahre zuvor meine Mutter [Prinzessin Diana] verloren hatte, fühlten sich Geschichten wie diese für mich sehr verletzend und sehr real an“, sagte Harry und verwies auf einen Artikel von The People mit dem Titel „Plan, Harrys DNA zu rauben“, vom 15. Dezember 2002. „Sie waren verletzend, gemein und grausam“, fügte der Prinz hinzu. „Ich habe immer die Beweggründe hinter den Geschichten hinterfragt. Wollten die Zeitungen Zweifel in der Öffentlichkeit wecken, damit ich aus der königlichen Familie verdrängt werden sollte?“

Der Herzog von Sussex machte seine Aussage im Kreuzverhör seiner Anklage der Mirror Group Newspaper Limited wegen angeblicher Verwendung unethischer Methoden wie Telefon-Hacking, um im Laufe der Jahre an Informationen über ihn zu gelangen. In einer schriftlichen Erklärung, die die New York Times am Dienstag erhalten hatte, kritisierte er die Veröffentlichungen der Gruppe, weil sie das Vaterschaftsgerücht in mehreren Artikeln offenbar künstlich aufrechterhalten hätten.

Prinz Harry Anklage Am hohen Gerichtshof in London läuft seit dem 10. Mai ein auf mindestens sieben Wochen prognostiziertes Verfahren. Prinz Harry klagt gegen die Mirror Group Newspapers (MGN), zu der Daily Mirror, Sunday Mirror und The People gehören. Außerdem steckt er auch noch in anderen Fällen: in einem gegen die News Group Newspapers (NGN), die zu einem Tochterunternehmen von Rupert Murdochs News Corporation gehört und The Sun und The Sun on Sunday herausbringt, sowie in zwei gegen Associate Newspapers Limited (ANL), zu der die Daily Mail gehört.

Harry beschuldigte den Verfasser des Artikels, namentlich Dean Rousewell, sich immer wieder „rechtswidriger Techniken zur Informationsbeschaffung“ bedient zu haben. Beim fraglichen Artikel hätte der Journalist von einer „Verschwörung“ geschrieben, bei der Harrys Haare gestohlen werden sollten, um damit die Vaterschaft zu testen. Im Zeugenstand führte der inzwischen zweifache Vater aus, dass Rousewell die Geschichte weitergesponnen hätte, obwohl er bereits wusste, dass eine Vaterschaft Hewitts aufgrund der zeitlichen Abfolge seiner Beziehung zu Diana gar nicht möglich war.

Prinz Harry als Mann mit Mission: Vor Gericht berichtet er von seiner Sicht als 18-Jähriger auf die Berichterstattung, James Hewitt sei sein Vater, nicht König Charles (Fotomontage). © Yui_Mok/dpa & Arno Balzarini/dpa & Jonathan Brady/dpa

„Als dieser Artikel und andere ähnliche Artikel verfasst wurden, wusste ich eigentlich nicht, dass meine Mutter Major Hewitt erst nach meiner Geburt kennengelernt hatte", schrieb Harry in den Unterlagen. „Von dem Zeitplan habe ich erst etwa im Jahr 2014 erfahren, obwohl ich inzwischen weiß, dass dies unter den Journalisten der Angeklagten allgemein bekannt war", notierte er. Als „besonders besorgniserregend" nannte er die Tatsache, dass Rousewell sich im Artikel auf „hochrangige königliche Quelle" stützte, wie dieser angebliche Vaterschaftskomplott durchgeführt hätte werden sollen. Die Mirror Group Newspaper Limited bestritt laut Pagesix jegliches Fehlverhalten. Verwendete Quellen: pagesix.com, thesun.co.uk, mirror.co.uk