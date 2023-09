Wiesn-Unfall: Ex-Bachelor verletzt sich auf Oktoberfest

Von: Diane Kofer

Ex-Bachelor Daniel Völz hatte auf dem Oktoberfest einen Unfall und läuft jetzt an Krücken. © Instagram/ daniel_voelz (Fotomontage)

So hat sich Ex-Bachelor Daniel Völz seinen Besuch auf dem Oktoberfest nicht vorgestellt: Der TV-Star zog sich auf der Münchner Wiesn schwere Verletzungen zu und geht an Krücken.

München – Daniel Völz (38) ist ein echter Weltenbummler. Der ehemalige Bachelor hat seinen Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in der USA, ist aber auch viel im Rest der Welt unterwegs. Auch in Deutschland hat der TV-Star noch eine Wohnung. Aktuell ist Daniel wieder hierzulande – hat sich den Aufenthalt aber sicher nicht so dramatisch vorgestellt. Auf dem Münchner Oktoberfest hatte er einen folgenschweren Unfall.

Oktoberfest-Unfall: Ex-Bachelor Daniel Völz verletzt sich auf Wiesn-Fahrgeschäft

Die Münchner Wiesn geht langsam aber sicher in den Endspurt – und noch immer freuen sich auch die deutschen Promis auf den ein oder anderen Besuch im Festzelt. So tröstete Millionär Andreas Ellermann (58) seine gute Freundin Nadja Abd el Farrag (58) nach abgesagten Konzerten mit einem Oktoberfest-Besuch. Ex-Bachelor Daniel Völz legte den Fokus aber nicht nur aufs Festzelt, sondern testete unter anderem die Fahrgeschäfte auf der Theresienwiese. Dabei ging aber etwas mächtig schief – und er verletzte sich schwer.

Auf Instagram meldet sich der 38-Jährige mit einem erschreckenden Foto bei den Fans. Darauf geht Daniel an Krücken – lacht zwar in die Kamera, gibt in seiner Story aber zu, „höllische“ Schmerzen zu erleiden. Der Unternehmer hatte sich auf ein Fahrgeschäft namens Toboggan gewagt, wo er auf einem Förderband zur Turmmitte transportiert wurde und anschließend steile Treppen zur Spitze erklimmen musste. „Leider bin ich dann ein bisschen falsch aufgekommen, als ich oben angelangt bin“, erläutert der Reality-TV-Star.

Knochenschäden und Kapsel-Probleme: Daniel Völz blickt trotzdem nach vorne

Doch welche Verletzungen trägt der frühere RTL-Rosenkavalier davon? „Die Knochen haben sich berührt beim Aufprall und eine Kapsel verletzt und letztendlich wurden auch die Knochen verletzt, zum Glück aber nichts gebrochen und nichts gerissen!“, stellt er klar. Eine besondere Fußschiene und die Krücken werden wohl eine Weile seine treuen Begleiter bleiben.

Trotzdem verliert Daniel Völz nicht sein Lachen und gibt sich positiv. Mit Krücken und Sonnenbrille bewaffnet, hat er sich bereits wieder in seine Lederhose geworfen. Ein anderer Bachelor-Kollege hatte zuletzt auch ein überraschendes Erlebnis: Dominik Stuckmann (31) wurde „wie ein Verbrecher“ am Flughafen abgeführt. Verwendete Quellen: Instagram/ daniel_voelz