„Tatort“-Star Oliver Mommsen gibt Ehe-Aus bekannt: Er ist schon wieder neu verliebt

Nach fast 30 gemeinsamen Jahren hat sich Schauspieler Oliver Mommsen von seiner Frau Nicola getrennt. Inzwischen sind beide wieder vergeben.

Berlin – Alles aus zwischen Oliver Mommsen (54) und seiner Ehefrau Nicola (54): Die Ehe des Schauspielers ist zerbrochen. Fast 30 Jahre lang waren die beiden liiert. Gegenüber Bunte offenbart der frühere „Tatort“-Kommissar nun, dass das Paar schon länger getrennte Wege geht.

„Tatort“-Star Oliver Mommsen: Ehe-Aus ohne Rosenkrieg

Bereits vor Corona habe sich ihre Liebe langsam in Freundschaft verwandelt. „Wir hatten ein paar ruckelige Jahre, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie bekommen wir eine vernünftige Trennung hin“, so Mommsen. Im Gegensatz zu manch anderen Promis ging ihre Trennung friedlich über die Bühne.

„Hass oder Krieg“ habe es nicht gegeben. Aus gutem Grund: Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die inzwischen erwachsen sind. „Auch deshalb war uns beiden schnell klar, dass wir nicht des anderen Feind werden und die Tür zueinander nie ganz zuschlagen wollen“, fügt Oliver Mommsen hinzu. „Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen.“

Oliver Mommsen ist nach Trennung wieder in festen Händen

Leicht sei das Ehe-Aus nach so vielen gemeinsamen Jahren trotzdem nicht gewesen. „Der Weg dahin war nicht immer frei von Steinen und lang“, räumt der TV-Darsteller ein. „Aber wir haben es geschafft“. Das ist umso beachtlicher, da beide inzwischen neu verliebt sind, wie Bunte berichtet.

Bei den Mommsens stehen also alle Zeichen auf Patchwork. Dem Schauspieler zufolge habe es schon ein „großes Zusammentreffen mit Nici und ihrem neu­en Freund, den Kindern, meiner Mutter, meiner neuen Freundin und mir“ gegeben. „Das müssen wir alle jetzt nicht jeden Tag haben, aber auch das bekommen wir bei Bedarf hin“, so der 54-Jährige. Nach all der Zeit sei es ihm richtig schwergefallen, sich wieder zu verlieben. „Das war der Horror. Das war teilweise echt schräg“, gesteht er.

