Nach Krisengerüchten: Charlène und Albert wie frisch verliebt

Endlich glücklich?

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Susanne Kröber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei Albert und Charlène von Monaco scheint der zweite Frühling ausgebrochen zu sein – verliebte Blicke, gemeinsames Lachen und Händchenhalten inklusive.

Toulon – In der Vergangenheit vergingen oft Monate zwischen gemeinsamen Auftritten von Fürst Albert II. (65) und Charlène von Monaco (45). Doch aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem Charlène und Albert nicht zusammen ein Event besuchen. Eine Palast-Offensive gegen die anhaltenden Trennungsgerüchte? Oder ein sicheres Zeichen dafür, dass es der Fürstin nach einer langen Phase gesundheitlicher Probleme endlich wieder gut geht?

Keine Pflichtveranstaltung: Charlène und Albert genießen gemeinsamen Abend bei Rugby-Feier

Dass die ehemalige Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock und der fünffache Olympiateilnehmer Albert sich für Sport begeistern, ist keine Überraschung. So ließ es sich das Fürstenpaar nicht nehmen, der Eröffnung der Hall of Fame des französischen Rugby-Union-Vereins RC Toulon beizuwohnen. Nebeneinander verfolgten die beiden die Zeremonie vom Tisch aus, immer wieder tauschten sie sich dabei angeregt aus, wobei Charlène ihren Mann mehrfach mit ihren Kommentaren zum Lachen zu brachte.

Auch als Charlène und Albert auf der Bühne mit Rugby-Stars wie Charlènes südafrikanischem Landsmann Cheslin Kolbe (29) oder dem ehemaligen Toulon-Spieler Joe van Niekerk (42) posierten, war die Stimmung ausgelassen. Charlène von Monaco setzte bei der Veranstaltung auf knallroten Lippenstift als Hingucker, der ihr gelöstes Lächeln umso mehr betonte. Die Signalfarbe trug Charlène auch schon wenige Tage zuvor auf den Lippen.

Trennungsgerüchte um Charlène und Albert: Palast veröffentlichte Statement Nachdem das französische Magazin Royauté behauptet hatte, das seit 2011 verheiratete monegassische Fürstenpaar befände sich im Trennungsprozess, sah sich der Palast zu einer öffentlichen Stellungnahme genötigt. Eine Pressesprecherin ließ mitteilen: „Ich möchte die böswilligen Gerüchte, die von der französischen Zeitschrift Royauté verbreitet wurden, offiziell dementieren. Bitte beachten Sie diesen Artikel nicht, er entbehrt jeglicher Grundlage.“

Monacos Fürstenpaar als Einheit: Charlène und Albert halten Händchen

Beim internationalen Tennisturniers Monte-Carlo Rolex Masters nahm Charlène mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (8), Ehemann Albert und dessen Nichte Mélanie-Antoinette de Massy (38) in der VIP-Loge Platz und verfolgte das Finale zwischen Andrey Rublev (25) und Holger Rune (19). Nachdem das monegassische Fürstenpaar Sieger Rublev bei der anschließenden Siegerehrung den Pokal überreicht hatte, überraschten die beiden die Zuschauer mit einer seltenen zärtlichen Geste – händchenhaltend verließen Charlène und Albert den Platz.

+ Gelöste Stimmung: Charlène brachte Albert in Toulon immer wieder zum Lachen – zuvor hatten sich die beiden beim Tennisturnier von Monte-Carlo Hand in Hand gezeigt. (Fotomontage) © IMAGO/PanoramiC

Auch bei ihrem vorangegangenen Besuch in Italien anlässlich des 160-jährigen Bestehens des monegassischen Konsulats in Florenz war von einer Liebeskrise bei Charlène und Albert nichts zu sehen, Arm in Arm flanierten die beiden durch die Stadt. Und das nächste Großereignis wartet schon, denn Albert und Charlène von Monaco stehen auf der Gästeliste für die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in London. Vielleicht überraschen die beiden ihre Kritiker dort ja auch wieder mit einem romantischen Pärchenauftritt. Verwendete Quellen: gala.fr

Rubriklistenbild: © IMAGO/PanoramiC