Nach OP: Ballermann-Star verliert 60 Kilo in sechs Monaten

Für DJ Andy Luxx waren die vergangenen Monate ziemlich ereignisreich: Jahrelang litt der Ballermann-Star unter seinem Gewicht, doch jetzt nahm er stolze 60 Kilo ab.

Mallorca – In den vergangenen Jahren kämpfte Andreas Müller, der auf dem Ballermann als DJ Andy Luxx (61) bekannt ist, unter einem Auf und Ab auf der Waage. In den Sommermonaten nahm er regelmäßig ab, da er als Moderator im „Megapark“ über die Schlager-Bühne wirbelte und sich dementsprechend viel bewegte. Doch nach Saisonende im Winter kehrten die verlorenen Pfunde stets zurück. Nun hat der Mallorca-Star mächtig abgenommen – und zwar in nur sechs Monaten.

Nach Schlauchmagen-OP: DJ Andy Luxx verlor 60 Kilo in kürzester Zeit

Trotz der Schlagzeilen um die umstrittene Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ ließ es sich DJ Andy Luxx nicht nehmen, in der Schlagershow gemeinsam mit Kult-Autohändler Dragan und Ballermann-Sänger Markus Becker (52) den Song „Quellkartoffel und Dupp Dupp“ zu performen. Die Zuschauer an den heimischen Bildschirmen sahen dabei einen völlig verwandelten Party-DJ, denn der 61-Jährige hat in einem halben Jahr 60 Kilo abgespeckt. Im Bild-Interview verrät er nun seinen Schlüssel zum Erfolg: „Ich habe mich für eine Schlauchmagen-OP entschieden. Das haben mir die Ärzte der Adipositas-Klinik in Köln empfohlen und es hat sich gelohnt.“

Bei einer Schlauchmagen-OP werden etwa 80 Prozent des Magens entfernt, sodass der schlauchförmige Restmagen nur noch kleine Mahlzeiten aufnehmen kann. DJ Andy Luxx hatte zuvor viele Jahre vergeblich versucht, sein Gewicht zu reduzieren. Sein DJ-Alltag mit unregelmäßigen Essenszeiten, Stress und Nachtarbeit behinderten jedoch stets sein Abnehmziel – und dann kam auch noch Corona. „Keine Auftritte, keine Jobs, nichts. Das hat mir den Rest gegeben. Ich nahm in dieser Zeit noch mal rapide zu und landete bei einem Gewicht von 155 Kilo“, erinnert sich der Partymusiker.

Nach langem Leidensweg: DJ Andy Luxx fühlt sich endlich wieder wohl

DJ Andy Luxx litt zunehmend unter den Begleiterscheinungen: So schmerzten allen voran seine Fußgelenke und Knie. Damit diese Beschwerden auch nachhaltig der Vergangenheit angehören, schraubt der siebenfache Vater nun eifrig an seinem Lebensstil. Drei Hauptmahlzeiten und eventuell eine Nebenmahlzeit mit jeweils 200 bis 250 Gramm stehen z. B. auf seinem täglichen Essensplan. „Meine Psyche hat sich so positiv entwickelt, ich fühle mich viel wohler als früher. Treibe wieder mehr Sport, denn Bewegung macht jetzt Spaß“, schwärmt der Ballermann-Star von seinem neuen Körpergefühl.

+ Jahrelang versuchte DJ Andy Luxx vergeblich, sein Gewicht zu reduzieren. Daher entschied sich der Ballermann-Star für eine Schlauchmagen-OP und nahm damit 60 Kilo in sechs Monaten ab. © IMAGO / Sascha Ditscher & IMAGO / BOBO

Doch DJ Andy Luxx ist nicht der Einzige, der mit seiner optischen Verwandlung von sich reden macht: Auch Danni Büchner (45) verzauberte ihre Follower zuletzt immer wieder mit ihrem Aussehen.

