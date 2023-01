Von wegen Blitz-Verlobung: Marc Terenzi verrät, dass er den Verlobungsring schon länger hat

Von: Alina Wagner

Teilen

Kurz nach Verena Kerths‘ Aus der aktuellen Ausgabe der Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ machte ihr Freund und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi der 41-Jährigen einen romantischen Heiratsantrag an der australischen Goldküste.

„Manchmal muss man verlieren, um zu gewinnen“ : Verena Kerths‘ Heiratsantrag

Australien – Nachdem Verena Kerth das Camp verlassen hatte erwartete sie eine besondere Überraschung. Am Strand lauert schon ihr Liebster Marc Terenzi und empfängt dort seine Herzensdame vor traumhafter Kulisse inklusive romantischem Picknick und vor laufender Kamera . Im weißen Hemd und weißem Anzug sowie einem Blumenstrauß in den Händen ging er vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt mit einem Ring um ihre Hand an. „Ich möchte dich nicht nochmal vermissen. Und daher möchte ich dich fragen – ob du mich heiraten willst.“ Die TV-Moderatorin erwiderte überglücklich und strahlend mit einem: „Ja, ich will!“.

Marc Terenzi macht seiner Liebsten Verena Kerth, noch in Dschungel-Uniform gekleidet einen romantischen Heiratsantrag © instagram

Marc Terenzis‘ Antrag war kein Zufallsereignis

Gegenüber „Bild am Sontag“ enthüllte Marc Terenzi: „Ich hatte den Ring, der von mir und meinen Freunden bei Veynou (ein nachhaltiges Schmuck-Label, Anm. d. Red.) entworfen wurde, schon eine Weile. Ich habe auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Als sie dann im Fernsehen darüber sprach, dachte ich, jetzt war der richtige Zeitpunkt.“

Umso gelungener war die Überraschung, weil Verena bereits im Dschungelcamp plauderte, dass sie gerne heiraten würde. Dabei ernannte die frisch Verlobte ihren Dschungel-Konkurrenten und Model Papis Loveday zum Stylisten und ging mit ihm erste Details bezüglich Feier sowie Brautkleid durch.

Schon gewusst? Der US-amerikanische Popsänger und Reality-TV-Teilnehmer Marc Terenzi war von 2004 bis 2010 mit der deutschen Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor verheiratet, zusammen haben die beiden zwei Kinder. 2017 gewann er außerdem die Dschungelkrone im Fernsehformat „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ . Die Münchner TV- und Radiomoderatorin Verena Kerth ist die Ex-Freundin von Torwart-Legende Oliver Kahn, war jedoch noch nie verheiratet.

Marc Terenzi und Verona Kerth: Verlobung sorgt für große Freude im Netz

Die Begeisterung für die schnelle Verlobung teilen auch viele Fans und Promis mit dem Liebespaar in den Kommentaren zu ihrem jüngsten Verlobungsbild auf instagram. So kommentiert die Influencerin und Model Sara Dastjani „Congratulations“. Auch die deutsche Reality-TV-Teilnehmerin Theresia Fischer sagt: „ So schön, dass ihr beide zusammengefunden habt, ein Paar, was perfekt zueinander passt. Knutscher an euch zwei“.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Verwendete Quellen: bunte.de