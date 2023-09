Verloren ohne Charlène von Monaco: Albert II. eingekeilt zwischen den Bidens

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Ohne Charlène von Monaco fehlt bei Auftritten von Fürst Albert häufig der Glamour-Faktor. In New York wirkte er gar fast wie ein verschüchterter Schuljunge zwischen Staatsmächten.

New York – Zum 78. Mal trafen sich die Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister aus aller Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Gemeinsam mit Prinz William (41) war Albert angetreten, um mit vereinten Kräften dem Klimawandel zu trotzen. Doch während Prinz William auch ohne seine Frau Kate Middleton (41) wie ein souveräner Staatsmann auftrat und von den New Yorkern wie ein Rockstar gefeiert wurde, wirkte Fürst Albert (65) ohne Charlène von Monaco (45) etwas verloren.

Auf einer Aufnahme, bei der das Oberhaupt Monacos zwischen US-Präsident Joe Biden (80) und dessen Frau Jill Biden (72) posiert, kam der Fürst mit artig angelegten Armen und Pennäler-Lächeln wie ein kleiner Schuljunge herüber, wie der monegassische Palast selbst bei Instagram zeigt. Der Souverän zeigte sich ohne seine Frau häufig etwas unscheinbar, was natürlich nichts über die Qualität seiner Arbeit aussagt.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Fotostrecke ansehen

Kaum jemand berichtet darüber, dass Albert II. und seine 2006 gegründete Prince Albert II. of Monaco Foundation involviert sind. Der Palast zeigte Bilder Alberts und gab bekannt, dass er an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen und über globale Fragen sprechen werde. Über Themen wie den Klimawandel und Umweltschutz wolle der Fürst diskutieren. Im Vergleich zur Stiftungs-Arbeit seiner Frau kommt Albert schlecht weg.

Traditioneller Empfang der Staatschefs Der traditionelle Empfang des amerikanischen Präsidenten für die Staatschefs, die an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, fand in diesem Jahr im Metropolitan Museum of Art in New York statt.

Fürst Alberts Arbeit erhält durch Charlène von Monaco mehr Aufmerksamkeit

Charlène von Monaco strahlt an jedem Ort der Welt, während Fürst Albert etwas verunglückt zwischen den Bidens posiert (Fotomontage). © Instagram @fondationprincessecharlene (@monaco_info) & @ Palais Princier de Monaco

Die ganze Welt blickte nach Südafrika, als Charlène – wohlgemerkt ohne Albert – die „Water Bike Challenge“ von Charlènes Stiftung vor Ort unterstützte. Entgegen der Ankündigung reiste Charlène alleine zum Wettkampf, was in der öffentlichen Wahrnehmung offenbar kein riesiger Verlust war.

Auch Prinz William hat sich trotz seiner schillernden Ehefrau Kate Middleton ein solides Standing erarbeitet, doch das war nicht immer so. Lang und breit berichtet die Presse inzwischen auch bei ihm auch über Nebenschauplätze, wie den Umstand, dass der Prinz von Wales im Big Apple joggen war oder bei einer herzerweichenden Fan-Begegnung, trotz Regel-Bruch, Geschenke in Form von drei „I love New York“-Shirts für seine Kinder entgegennahm. Entweder müsste Albert mehr joggen gehen oder an seiner Attitüde in der Außenwirkung arbeiten. Menschen, die ihm begegnet sind, schwärmen nämlich sogar gelegentlich von der einnehmenden Art des Fürsten. Verwendete Quellen: Instagram @palaisprincierdemonaco