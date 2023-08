„Kohle kann man mitnehmen“: Oliver Pocher will Ehekrise vermarkten – Amira sauer

Von: Diane Kofer

Amira und Oliver Pocher stecken in einer Ehekrise. Während Oliver das als Geldquelle sieht, ist Amira sauer: Ihr Mann will ihre Probleme vermarkten.

Köln – Dass es in der Ehe von Amira (30) und Oliver Pocher (45) kriselt, ist kein Geheimnis mehr. Nach wochenlangen Spekulationen hat das Paar selbst bestätigt, dass nicht alles in bester Ordnung sei. Obwohl die beiden weiterhin ein Team bleiben und an einem Strang ziehen wollen, zeigt sich nun, dass sie sich nicht immer einig sind. Vor allem in Bezug auf die Vermarktung ihres Liebeslebens gibt es Stress: Die Österreicherin findet, dass ihr Mann für Geld seine Prinzipien über den Haufen wirft.

Oliver Pocher wollte Ehekrise mit Amira im TV thematisieren

In einer neuen Folge ihres Podcasts Die Pochers! kommt es zu einer Diskussion zwischen der 30-Jährigen und dem Comedian. Der Grund: Amira findet, dass ihr Mann sich selbst nicht immer treu sei. Obwohl er sich regelmäßig über Influencer und Promis lustig mache, die ihr Privatleben in die Öffentlichkeit tragen, sei er selbst auch nicht abgeneigt, an seiner Ehekrise zu verdienen. Er habe sogar eine TV-Show in Betracht gezogen.

„Dann ist natürlich bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert – als das mit der Ehekrise rauskam. Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: ‚Ja, klar – für das Geld können wir uns da reinsetzen‘“, schimpfte Amira in der Episode. Für sie sei klar: Dieser Teil ihres Privatlebens ist nicht für die Vermarktung im Fernsehen bestimmt. „Ich hab gesagt: ‚Bist du wahnsinnig? Das ist doch genau das, wofür wir nicht stehen“, erinnerte sie sich an einen Streit mit ihrem Partner.

Amira und Oliver Pocher lernten sich über Dating-App kennen Amira und Oliver Pocher haben feststellen dürfen, dass die Liebessuche mithilfe von Dating-Apps funktionieren kann. Vor ein paar Jahren haben sich die beiden auf Tinder „gematcht“. Seit 2019 sind sie verheiratet und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.

„Nicht Iris Klein“: Amira Pocher möchte nicht im TV-Talk enden

Warum Oliver Pocher es hingegen nicht verwerflich findet, mit dem Thema ins Fernsehen zu gehen? Er vertritt den Standpunkt, dass zwischen Reality-TV und Talk über Eheprobleme ein Unterschied bestünde. „Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen. Da kann ich zwei Sätze zu sagen“, stellt der 45-Jährige klar. Seine Frau möchte sich hingegen nicht mit den Sternchen der Reality-Formate gleichsetzen. „Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mach‘ dieselbe Scheiße wie Iris Klein“, spielt Amira Pocher auf Iris Kleins (56) Beziehungsdramen an.

Amira Pocher ist sauer, weil ihr Mann Oliver Pocher mit der Ehekrise Geld verdienen will. © Imago/ Marc John/ Star-Media

Grundsätzlich verfolgt die zweifache Mutter aber weiterhin den Plan, im Fernsehen erfolgreich zu sein. Ob mit dem Komiker oder allein, spielt dabei keine Rolle. Am 15. August 2023 feierte Amira Pochers erste Datingshow „My Mom, Your Dad“ Premiere auf VOX. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers!“ – Folge 75