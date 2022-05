„Vermisse dich, kleine Barby“: Patricia Kelly kämpft bei Gedenkstätte ihrer Schwester mit Tränen

Der Schmerz sitzt tief: Kelly-Family-Mitglied Barby Kelly starb viel zu früh. Ihre Geschwister haben den Verlust noch nicht ganz verwunden. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Köln – Sie ging viel zu früh: Barby Kelly feierte mit ihren Geschwistern als „Kelly Family“ einst riesige Erfolge. Im Alter von nur 45 Jahren starb die Sängerin im April 2021 nach einer kurzen Krankheit. Ihren Brüdern und Schwestern fällt es noch immer schwer, mit dem Verlust des geliebten Familienmitglieds umzugehen. Barbys Fans verliehen ihrer Trauer vor einiger Zeit mit einer Gedenkstätte Ausdruck, der Patricia Kelly (52) jetzt einen emotionalen Besuch abstattete.

Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter ein Video, das sie an der mit Bildern und Kerzen verzierten Mauer zeigt. Im Hintergrund ist Patricias Lied „Your Love“ zu hören, während die Musikerin sich die zahlreichen Erinnerungsstücke ansieht, die Fans für ihre Schwestern hinterlassen haben. Es ist offensichtlich, dass der Gang zu Barbys Gedenkstätte ihr Schwierigkeiten bereitet. Patricia fällt es nicht leicht ihre Tränen zurückzuhalten, mehrfach muss sie tief durchatmen und legt dazu eine Hand auf ihr Herz. Die Trauer der Geschwister ist noch nicht riesig.

Patricia Kelly bedankt sich bei den Fans der „Kelly Family“ für deren Anteilnahme

Den emotionalen Post versah Patricia Kelly außerdem mit einigen Worten des Dankes an Barbys Fans. Auf Englisch schreibt sie unter den Beitrag: „Danke an euch alle dafür, dass ihr meine Schwester all diese Jahre so sehr geliebt habt.“ Während einige Geschwister noch immer als „Kelly Family“ auf der Bühne stehen und andere erfolgreiche Solo-Karrieren gestartet haben, hielt sich Barby in ihren letzten Lebensjahren meist im Hintergrund. Einzig und allein auf einigen Tonaufnahmen war die Sängerin noch zu hören.

Als gläubige Christin ist sich Patricia derweil sicher, dass ihre Schwester vom Himmel auf ihre Geschwister sowie ihre Fangemeinde herabblickt. „Ich bin mir sicher, dass sie all eure Gebete und Gedanken hört und jede Kerze sieht, die ihr hier abgestellt habt“, schreibt sie weiter, „es ist so schön, dass ihr diesen Ort zu einem besonderen Platz für sie gemacht habt. Ich vermisse dich so sehr, meine kleine Barby!“