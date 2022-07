„Vermissen dich“: Anna-Maria Ferchichi ist im Krankenhaus

Anna-Maria Ferchichi liegt im Krankenhaus © Instagram/bush1do & Instagram/anna_maria_ferchichi_

Anna-Maria Ferchichi hält sich derzeit im Krankenhaus auf. Das verriet ihr Ehemann Bushido jüngst auf Instagram. Warum seine Partnerin medizinische Hilfe braucht, verschweigt er allerdings.

Kleinmachnow – Große Sorgen um Anna-Maria Ferchichi (40): Die Ehefrau von Rapper Bushido (43) liegt im Krankenhaus! Das Leben des Paares könnte aktuell eigentlich nicht besser laufen, da die Eltern im November 2021 die niedlichen Drillinge Leonora, Amaya und Naima auf der Welt begrüßten und das Glück der Großfamilie somit perfekt zu sein scheint.



Jetzt teilte der Rapper jedoch schockierende Nachrichten mit seinen Followern und verriet dabei, dass sich seine Liebste derzeit im Krankenhaus aufhält. In seinen Instagram-Stories veröffentlichte er ein Foto von Anna-Maria Ferchichi auf dem sie in einem Krankenhausbett liegt und an ihrem Arm eine Kanüle für eine Infusion angebracht ist. Der Familienvater verkündete im Rahmen des Postings traurig, dass er und ihre Kinder sie vermissen würden. Er schrieb: „Wir vermissen dich.“

Der Grund dafür, warum sich Anna-Maria Ferchichi aktuell im Krankenhaus aufhält, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. So äußerte sich die brünette Schönheit gegenüber ihren Followern noch nicht dazu, weshalb sie sich medizinisch behandeln lässt. Und auch ihr Partner gab in den sozialen Medien noch keine Details über den Krankenhausaufenthalt der Mutter von Drillingen bekannt.