Verona Pooth begeistert Fans mit „Basic Instinct“-Moment

Teilen

Verona Pooth (54) hat auf Instagram für Furore gesorgt: Sie postete ein Foto, das an den legendären Film „Basic Instinct“ erinnert – und begeistert ihre Fans.

Woher kenne ich dieses Foto noch gleich? Das mögen sich die Nutzer auf Instagram gedacht haben, als sie den neuen Post von Verona Pooth gesehen haben. Fast 640.000 Menschen folgen der Werbeikone auf Instagram. Die ehemalige „Peep“-Moderatorin gibt ihren Fans dort Einblicke in ihre Arbeit, den Alltag mit der Familie, aber auch in ihren Kleiderschrank. Nun überraschte die Ex-Frau von Dieter Bohlen ihre Fans mit einem Foto, das sie anlässlich ihres Auftritts in der NDR-Talkshow auf Instagram postete.

Auf dem Foto sieht man Verona in einem weißen XXL-Blazer. Sie sitzt auf einem Stuhl, hat die Beine gekonnt übereinandergeschlagen. Man fragt sich: Trägt Verona wohl auch etwas unter dem Blazer? Die Fans der 54-Jährigen sind jedenfalls begeistert. „Immer noch eine der schönsten Frauen unserer Zeit. Geradezu überirdisch attraktiv“, lobt ein Nutzer. Ein anderer findet: „Wow, diese Beine! Ein Traum!“. Und ein anderer fragt rhetorisch: „Wie alt bist du eigentlich? Maximal 25, oder? Unglaublich, du wirst tatsächlich immer jünger.“ Offenbar weiß Verona ihre Fans also noch immer zu begeistern!

„Wow, diese Beine!“ – Fans sind völlig aus dem Häuschen

Veronas Pose erinnert dabei an den Film „Basic Instinct“. In dem Film von 1992 posierte Sharon Stone in ihrer Rolle der Catherine Tramell auf dieselbe Art und Weise und verführte so den Privatdetektiv Nick Curran, der von Michael Douglas gespielt wurde. Zwar wird Catherine verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Doch Nick kann ihr letztlich nicht widerstehen und lässt sich auf eine verhängnisvolle Affäre mit ihr ein.

Der Film sorgte insbesondere wegen seiner Erotikszenen für Furore. Es überrascht daher kaum, dass Verona sich für ein Zitat aus „Basic Instinct“ entschlossen hat. Schließlich weiß sie als Medien-Profi einfach, wie man sich in Szene setzt. Dabei begann Verona, die vor ihrer Heirat mit Unternehmer Franjo Pooth noch Feldbusch hieß, ihre Karriere als Model. Mit 15 hatte ein Agent sie einfach auf der Straße angesprochen! Dies war der Beginn einer beispiellosen Karriere – und das, obwohl Verona nur die Hauptschule besucht hatte. Erst vor wenigen Wochen lief sie auf der Fashion Week für Stardesigner Philipp Plein und begeisterte alle Anwesenden.