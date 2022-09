Von „Top“ bis „Unglaublich“: Fans diskutieren XXL-Dekolleté von Verona Pooth auf Oktoberfest

Verona Pooth trägt ein Dirndl mit weitem Ausschnitt für das Oktoberfest. © Screenshots Instagram/verona.pooth

Der diesjährige Oktoberfest-Look von Verona Pooth lässt besonders tief blicken. Via Instagram macht die 54-Jährige mit diesem Anblick ihre Fans ganz verrückt.

München – Nach zwei Jahren endlich wieder Oktoberfest! Da dachte sich auch Verona Pooth „O‘ zapft is“ und lässt mit ihrem Dirndl nach der langen Wiesn-Abstinenz gleich ein bisschen tiefer blicken. Mit drei Schnappschüssen ihrer diesjährigen Dirndl-Wahl heizt die 54-Jährige ihren Fans via Instagram so richtig ein. „Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit“, leitet die Brünette den Beitrag ein, der Verona feierbereit in ihrem dunkelroten Dirndl mit sexy Dekolleté zeigt.

Bei dem Oktoberfest-Look hat die Zweifach-Mutter kein Detail dem Zufall überlassen – mag man meinen. Von süß geflochtenen Haaren, sexy Make-Up, Blumen im Haar und edlen silbernen Schmuckdetails, sitzt der Look von Kopf bis Fuß und lässt die Fan-Herzen höher schlagen. Ihre Instagram-Anhänger sind völlig aus dem Häuschen und überhäufen die Ex von Dieter Bohlen mit Herz- und Flammen-Emojis. Die Brünette sehe „bezaubernd“, „umwerfend“, „fantastisch“ und „heiß“ aus, heißt es in den Kommentaren. Ein User findet Verona sei ein „Traum von einer Frau“. „Oktoberfest ist sicher schön. Wenn du da bist noch schöner“, lobt ein weiterer Nutzer die geborene Feldbusch.

Fans sind begeistert von dem Wiesn-Look – weisen Verona Pooth aber auf Schleifen-Fauxpas hin

Veronas Dirndl-Wahl hat scheinbar voll ins Schwarze getroffen bei den Fans. „Unfassbar: Du siehst sogar in einem Dirndl klasse aus, Verona“, schreibt ein User begeistert. Einigen aufmerksamen Fans fällt aber auf den Schnappschüssen doch noch ein Detail ins Auge, das nichts mit ihrem XXL-Dekolleté zu tun hat. Die verheiratete Frau hat nämlich tatsächlich ihre Schleife auf der falschen Seite gebunden und wird von ihren Followern darauf hingewiesen.

Als Antwort auf den Schleifen-Fauxpas gibt es von Verona nur Lach-Emojis. Da müssen wir uns also sicher nicht um eine Trennung von ihrem Franjo sorgen – auch wenn etliche Anwärter zweifelslos beim Oktoberfest Schlange gestanden hätten, um mit der Schönheit ein Bier zu trinken.

