„Fühlt sich zu Hause nie mehr so sicher“: Verona Pooth ließ nach Einbruch Stahltür einbauen

Verona Pooth liebt ihre neue Tür © Instagram/Verona Pooth

Verona Pooth fühlte sich nach einem Einbruch bei ihr zu Hause nicht mehr sicher. Daher ließ sich die Moderatorin nun eine Sicherheitstür einbauen.

Für Verona Pooth (54) ist ihr Zuhause nicht mehr dasselbe, was es mal war. Seitdem Einbrecher im Dezember in ihr Haus eingestiegen sind, war ihr Begleiter immer ein ungutes Gefühl. Doch nun hat die Moderatorin etwas daran geändert und sich eine neue, sichere Eingangstür einbauen lassen. Dies hat sie nun in einer Instagram Story genauer erklärt.

Die 54-Jährige ist in dem Video in einer sommerlichen blau-weiß gestreiften Hose und einer lässigen Shorts zu sehen. Barfuß läuft sie zu ihrer gläsernen Eingangstür und meint: „Ich liebe diese Tür. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt… An Heiligabend, wo alle wirklich glücklich beieinandersitzen, komme ich nach Hause und dann sind die Einbrecher hier durch die Scheibe gekommen. Die haben alles rausgebrochen und sind hier reingekommen. Die haben alles zerstört und den kompletten Safe geklaut, mit meinem ganzen Schmuck. Vor allem auch mit dem, den ich von meiner Mama bekommen habe, die ja gar nicht mehr lebt. Das macht mich schon sehr sehr traurig. Und auch mein Hochzeitsschmuck – Alles weg!“

Der Schock sitzt noch immer tief

Verona Pooth erzählt emotional von dem Gefühl, als die Einbrecher alles verwüstet hatten: „Man fühlt sich natürlich zu Hause auch nie mehr so sicher wie vorher. Und man weiß, es waren brutale Einbrecher im Haus – das ist echt gruselig.“ Daher schaffte sich die 54-jährige Abhilfe und ließ eine neue Tür einbauen: „Diese Tür hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt und jetzt habe ich diese Spezialtür anfertigen lassen. Das Glas ist Panzerglas und die Streben sind innen drin mit Stahl ausgestattet. Man kommt hier nicht rein. Und es schießen mehrere Bolzen in der Abschlussanlage durch. Da kann kein Einbrecher mehr rein und deswegen liebe ich diese Tür.“