Direkt nach Friseurbesuch: Taube kackt Verona Pooth bei Venedig-Dreh auf den Kopf

Von: Felix Durach

Ein unwahrscheinliches Unglück: Verona Pooth wurde am Donnerstag Opfer eines „Tauben-Angriffs“ in Venedig. © Instagtram/verona.pooth

In Venedig erlebte Verona Pooth eine böse Überraschung. Kurz nach einem Friseurbesuch wurde die 54-Jährige Opfer eines Tauben-Angriffs. Zur Belustigung ihres Sohnes.

Venedig – Diesen Dreh hatte sich Verona Pooth sicherlich auch anders vorgestellt. Die 54-Jährige war am Donnerstag gemeinsam mit ihrem älteren Sohn San Diego Pooth für eine Produktion in der italienischen Hafenstadt Venedig unterwegs. Bevor sich das dynamische Mutter-Sohn-Duo der Kamera präsentieren konnten, war für Verona Pooth jedoch erst einmal ein Friseurbesuch eingeplant.

Böse Überraschung: Verona Pooth wird kurz nach Friseurbesuch von Taube angekackt

„Das ist der italienische Friseur um die Ecke“, erklärt die 54-Jährige in ihrer Insta-Story ausgelassen, während sie gestylt wird. Anschließend präsentiert die Moderatorin ihren Look, der von ihrer Kamerafrau als „belissima“ betitelt wird, in den Gassen von Venedig. Nur die Schuhe müsse sie vor dem Dreh noch wechseln, erklärt Verona Pooth ihren Fans auf Instagram, ehe sie sich auf dem Weg zum Kanal macht.

Am Kanal angekommen stellte sich jedoch heraus, dass die Schuhe das geringste Problem der 54-Jährigen sein sollten. Während die Moderatorin ihr Schuhwerk wechselt und ausgelassen mit Sohn San Diego plauscht, kommt es zum Unglück. Eine der unzähligen Tauben Venedigs hatte es offenbar auf Verona Pooth abgesehen und ihr Geschäft direkt über dem Kopf der Moderatorin verrichtet.

Verona Pooth lacht über Tauben-Unglück: „Ich hab gedacht, träume ich?“

Ausgerechnet die frisch gestylte Frisur von Verona Pooth hatte die Taube mit ihrem Angriff getroffen – zur großen Aufregung und Belustigung der Umherstehenden. Während San Diego Pooth aufgeregt erzählt, dass er „in der Sekunde“ des Vorfalls bereits eine Vorahnung hatte, brechen die anderen Anwesenden in kollektives Gelächter aus.

Nach der Attacke: die TV-Crew entfernt die Tauben-Kacke aus den Haaren von Verona Pooth. © Instagram/verona.pooth

„Das bringt Glück“, merkt die Kamerafrau in Richtung Verona Pooth an, während die anderen Anwesenden der Moderatorin mit einem Taschentuch zu Hilfe eilen. Doch auch die 54-Jährige nimmt den Vorfall mit Humor und steigt immer noch etwas ungläubig wirkend in das Gelächter mit ein. „Ich hab gedacht, träume ich?“, so die Moderatorin über den Vorfall, den sie so schnell wohl nicht vergessen wird. Verwendete Quellen: Instagram/Verona Pooth