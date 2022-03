„Mein eigenes Geld verdienen“: Verona Pooths Sohn Diego will endlich auf eigenen Beinen stehen

San Diego Pooth will sein eigenes Geld verdienen!

Der Sohn von Verona Pooth ist flügge geworden – und will sich finanziell nicht mehr auf seine Eltern verlassen.

San Diego Pooth (18) startet durch! Der Sohn von Verona Pooth (53) ist auf dem besten Weg, um ein echter Star zu werden. Derzeit lebt er in den USA, genauer gesagt Florida, wo er sich an der renommierten „IMG Academy“ zum Golf-Profi ausbilden lässt. Im Juni wird Diego dort seinen Highschool-Abschluss machen, anschließend hat er vor, Wirtschaftswissenschaften zu studieren.

Die hohen Studienkosten will sich der Pooth-Sprössling aber nicht etwa von seinen Eltern finanzieren lassen – ganz im Gegenteil. „Ich will unbedingt hier in den USA mein eigenes Geld verdienen. Wenn ich im Juni aufs College gehe, will ich mir ein Auto und eine Wohnung leisten. Das Geld will ich nicht nur von meinen Eltern bekommen“, stellt er im Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag klar. Eine bewundernswerte Einstellung, die San Diego im Leben nur zugutekommen kann.

San Diego hat einen Modelvertrag gelandet

Tatsächlich hat der Sportler bereits lukrative Jobs in Aussicht, denn das renommierte Modelmanagement ‚Elite‘ hat ihn diese Woche unter Vertrag genommen. „Ich habe mit 1,92 Metern die richtige Körpergröße. Ein Vorteil war sicher auch, dass ich schlank, sportlich und ganz gut in Form bin“, freut sich San Diego über das Engagement.

Seine Instagram-Follower wissen, wovon er spricht: Auf seinem Account teilt der Golfer regelmäßig Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio, die seine gestählten Muskeln zeigen. „Bankdrücken, Bizeps-Curls und Trizeps-Pulldowns sind meine Lieblingsübungen“, verrät er. Vor seinen Gym-Sessions trainiert Diego außerdem bis zu sechs Stunden am Tag auf dem Golfplatz. Kein Wunder also, dass sich die Model-Agenturen um ihn reißen!

Verona Pooth betrachtet den Karriereweg ihres Sohnes mit mütterlichem Stolz. „Ich könnte nicht stolzer sein, er geht seinen Weg“, schwärmt sie. Diegos Highschool-Abschluss im Sommer wird die Familie natürlich nicht verpassen. Anschließend wird ihr Ältester einige Zeit zu Hause in Deutschland verbringen. „Darüber freut sich sein Bruder, der kleine Roccolito, am meisten“, plaudert die zweifache Mutter aus. Damit bezieht sie sich auf den zehnjährigen Rocco, der natürlich nach wie vor zusammen mit seinen Eltern zuhause wohnt.