Vertrag unterschrieben: Verona Pooths Sohn Diego startet mit Modelkarriere in den USA durch

San Diego Pooth startet nun als Model durch © IMAGO / VISTAPRESS & Instagram: san_diego_pooth

Verona Pooth ist mächtig stolz: Ihr ältester Sohn San Diego hat einen Modelvertrag bei einer bekannten Agentur gelandet.

Verona Pooth (53) ahnte schon immer, dass aus ihrem Sohn San Diego (18) einmal etwas ganz Großes werden würde – und sie hat Recht behalten! Derzeit geht Diego in Florida zur Schule und besucht die renommierte „IMG Academy“, um sich seinen Traum von einer Profigolfer-Karriere zu erfüllen. Dort ist nun auch ein Modelmanagement auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich um die renommierte Agentur „Elite“, die auch bekannte Supermodels wie Naomi Campbell (51) und Claudia Schiffer (51) vertritt. San Diego ist also auf dem besten Weg, um auch fernab des Golfplatzes zum echten Star zu werden.

Auf Instagram teilte Verona ein offizielles Modelfoto ihres Sohnes sowie den Screenshot eines Zeitungsberichts über Diegos lukratives Vertragsengagement. „Stolze Mama“, schrieb die Moderatorin daneben. Das sahen ihre Fans ganz ähnlich. „Da kann man auch absolut stolz sein! Absolut ‚gelungenes Kind‘“, lobte eine Followerin. Eine weitere kommentierte: „Da freut sich das Mutterherz! Kenn ich nur zu gut.“ Nichts erfüllt eine Mutter schließlich mit mehr Stolz, als ihr Kind dabei zu beobachten, wie es langsam seinen eigenen erfolgreichen Weg im Leben geht.

San Diego: „Bin gespannt, was als nächstes kommt“

Auch San Diego teilte die aufregenden Neuigkeiten auf seinem Account. „Ich habe bei ‚Elite‘ unterschrieben! Ich bin gespannt darauf zu sehen, was als nächstes kommt“, verkündete der Sportler. In seiner Story verlinkte er außerdem den Fotografen, der seine Modelbilder gemacht hatte. Dieser gratulierte Diego ebenfalls und verriet: „Wir haben seine ersten Bilder vor ungefähr einer Woche geschossen und er hat bereits einen Vertrag mit Elite Models unterschrieben!“ Scheint also ganz so, als ob sich die Agentur förmlich um den Pooth-Sprössling gerissen hatte.

Im Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag hatte San Diego verraten: „Ich habe mit 1,92 Metern die richtige Körpergröße. Ein Vorteil war sicher auch, dass ich schlank, sportlich und ganz gut in Form bin.“ Ein Blick auf sein Instagram-Profil ist das beste Zeugnis dafür. Dort zeigt Diego gerne seine gestählten Muskeln, für die er täglich viele Stunden auf dem Golfplatz und im Fitnessstudio trainiert.