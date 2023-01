Verona Pooth verrät Thomas Anders, was Dieter Bohlen damals über ihn gesagt hat

Von: Lukas Einkammerer

Verona Pooth empfängt Musiklegende Thomas Anders in ihrer Talkshow. Dabei kommen sie natürlich auch auf Dieter Bohlen zu sprechen. Besonders begeistert scheinen die beiden vom Poptitan aber nicht zu sein.

Hamburg – Mit Modern Talking gelangen Thomas Anders (59) und Dieter Bohlen (68) sechs Nummer-Eins-Alben und mit Hymnen wie „Cheri Cheri Lady“ Hits für die Ewigkeit. 1989 trennte sich das Sensations-Duo und Dieter sorgte vor allem mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen – schließlich war er 1996 für gerade einmal einen Monat mit Verona Pooth (54) verheiratet. Mehr als 25 Jahre später treffen seine Ex-Frau und sein Ex-Duettpartner nun im Fernsehen aufeinander und tauschen Geschichten aus – darunter auch ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Poptitan.

„Haben so einiges gemeinsam“: Thomas Anders und Verona Pooth tratschen über Dieter Bohlen

In ihrer neuen Talkshow „More Than Talking“ – deren Titel eine Anspielung auf ihre wohl berüchtigtste Liebschaft zu sein scheint – trifft sich Verona Pooth mit namhaften Gästen zum Gespräch. In der neuesten Folge empfängt sie in ihrem Studio, bei dem die Gäste auf aufblasbaren blauen Sesseln sitzen, Schlagerstar Thomas Anders und wie eine erste Vorschau verrät, scheinen die zwei viel Gesprächsstoff zu haben. Dass dabei auch Anekdoten über Dieter Bohlen an der Tagesordnung stehen – mit dem sie beide über die Jahre hinweg viele Berührungspunkte hatten – ist selbstverständlich.

„Wir haben ja so einiges gemeinsam“, deutet Verona an und Thomas verdreht kurz die Augen als er ahnt, was gleich kommt, „Ich muss dir eine Anekdote erzählen, als ich Dieter Bohlen damals kennengelernt habe“. Ihr Gegenüber wirkt kaum überrascht, erwidert dafür aber leicht genervt: „Ich wusste, dass du darauf hinauskommst“.

Die ehemalige Miss Germany lässt eine Schmeichelei von Dieter Revue passieren und ahmt ihren Ex dafür angemessen nach: „Jetzt guckst du wie Thomas Anders. Du hast auch so rehbraune Augen“, gibt sie seine charmanten Worte zum Besten und erinnert sich, wie das Musik-Urgestein damals von Thomas‘ Gesang geschwärmt hat.

„Hatte einen guten Tag“: Thomas Anders spöttelt im Interview mit Verona Pooth über Dieter Bohlen

„Da hat er wirklich an einem Zug drei nette Dinge auf einmal über dich gesagt“, erklärt sie Thomas Anders, der mit einem unterdrückten Lachen erwidert: „Da hatte er aber einen guten Tag.“

Auch wenn er nicht allzu begeistert davon zu sein scheint, bei seinem Talkshow-Auftritt über Dieter Bohlen zu reden, hat der gebürtige Rheinland-Pfälzer ein Kompliment für den DSDS-Boss parat. „Da muss man wirklich auch mal eine Lanze für den Herr Bohlen brechen“, lobt er dessen Musiktalent, während Verona Pooth sich über das ganze lustig macht, die Hände nach oben hebt und spielerisch-ehrfürchtig verlauten lässt: „Der Poptitan!“

Zwar verbindet sie eine kometenhafte Karriere in der Popmusik, aber leider sind die Modern Talking Partner heute alles andere als beste Freunde. „Wir mögen uns nicht so“, erklärte Thomas Anders laut schlager.de einst in seinem Podcast, stellte aber auch klar, dass sie trotz allem nicht zerstritten sind.

Nachvollziehbar also, dass er und Verona Pooth, deren Beziehung zu Dieter Bohlen vor mehr als zwei Jahrzehnten ein unschönes Ende nahm, sich ein bisschen Nachäffen und Augen verdrehen nicht verkneifen konnten. Indessen haben Pietro Lombardi und Dieter Bohlen einen geheimen DSDS-Pakt geschlossen. Verwendete Quellen: YouTube/Position PR, schlager.de