Bei Pooth verraten: Darum heißt der Sohn von Franziska van Almsick „Don Hugo“

Im Magenta-TV-Format „More Than Talking“ enthüllte Ex-Profischwimmerin Franziska van Almsick, warum ihr älterer Sohn den Namen Don Hugo trägt. Moderatorin Verona Pooth zeigte sich gerührt.

Ismaning – Die mehrfache Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick (45) hat verraten, warum ihr älterer Sohn Don Hugo heißt. „Eigentlich muss man nur sagen, dass der Vater von meinem Mann gestorben ist und der hieß Hugo“, sagte van Almsick im Magenta-TV-Format „More Than Talking“ mit Moderatorin Verona Pooth (55). „Der ist in der Zeit gestorben, als ich schwanger war und es nicht wusste“, erinnerte sich die Ex-Profischwimmerin.

Sie trage ein großes Tattoo mit dem Wort „Schicksal“ und glaube auch sehr daran, dass die Dinge, die im Leben passieren, „einen Grund haben“, verriet van Almsick. „Ich war der Meinung, dass sich der Opa und der Enkel begegnet sind“, erklärte sie. Pooth hakte ein: „Du meinst, in dem Moment, wo der in den Himmel gestiegen ist und das Baby zur Erde kam?“, was van Almsick bejahte. Jedoch konnte es nur einen Hugo geben, „deshalb musste noch ein Name davor“, sagte die ehemalige Profisportlerin. Die Wahl fiel auf Don.

Don Hugo tritt nicht in Fußstapfen seiner Mutter

Der Sohnemann will wohl aber nicht der Sportlerkarriere seiner sehr erfolgreichen Mutter nacheifern, wie diese weiter verriet. „Ich hab ja jahrelang gehofft, dass ich irgendwann mal in nem Stadion sitze oder in einem sportlichen Umfeld sitze und sagen kann, dass das meine Kinder sind“, sagte die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe. Doch ihr älterer Spross habe einen anderen Weg eingeschlagen: Er sei ein „leidenschaftlicher Klavierspieler, ein Pianist geworden“, erklärte van Almsick. „Er ist sehr musisch, sehr künstlerisch.“

In ihrer Gesprächsreihe „More than talking“ hat Verona Pooth Franziska van Almsick zu Gast. Die verrät, wie ihr Sohn zu seinem ungeöhnlichen Namen kam. © „More than talking“

Das könne er aber nicht von ihr haben, räumte die einstige Spitzenathletin ein. Aber „vielleicht das gute Aussehen und die Größe“, sagte sie. Das müsse eher von ihrem Mann, dem Unternehmer Jürgen B. Harder, kommen. Wobei der „auch nicht unbedingt“ musisch sei. Beim kleineren Sohn könne es aber noch sein, dass „ein bisschen Sportlichkeit“ durchkommt.

Verwendete Quellen: YouTube: „More than talking" - Verona Pooth trifft Franziska van Almsick