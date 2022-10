„Sieht nicht wie sie selbst aus“: Verona Pooth mit neuer Frisur nicht wiederzuerkennen

Teilen

Verona Pooth zeigt sich im Netz wandelbar. © Instagram/Verona Pooth

Verona Pooth posiert mal wieder für ihre Instagram-Anhängerschaft – dieses Mal erntet die Werbeikone nicht nur Lob für ihren Look. Fans erkennen sie kaum.

Los Angeles – Verona Pooth (54) fühlt sich gerade sichtlich wohl in ihrem Körper und scheut sich nicht, diesen auf ihrem Instagram-Profil gekonnt in Szene zu setzen. Der neuste Beitrag sorgt jedoch für geteilte Meinung. Die zweifache Mutter ist gerade in der Stadt der Engel, in Los Angeles, um dort für eine Werbekampagne für das Kosmetikunternehmen „Pacific Healthcare“, das ihr Mann Franjo Pooth gegründet hat, vor der Kamera zu stehen.

Via Instagram gibt Verona ihren Followern ein Update aus der Garderobe in LA, das die Fans verwirrt zurücklässt - sie erkennen sie kaum wieder. „Ich liebe einfach LA“, schreibt die 54-Jährige unter die Bilderreihe auf Englisch, „tolles Shooting für ‚Pacific Healthcare‘, grandioses Wetter und coole Menschen“, heißt es von der Markenbotschafterin weiter. Auf den Schnappschüssen posiert Verona Pooth in einem engen, weißen Strickkleid und gewährt den Instagram-Followern einmal mehr tiefe Einblicke in ihr XXL-Dekolleté. Das ist zwar nichts Neues, aber das TV-Gesicht präsentiert sich dieses Mal im neuen Look. Die 54-Jährige trägt ihre Haare nun frech und jugendlich ins Gesicht und wirkt völlig verändert.

Instagram-Fans verwirrt: „Habe dich auf den ersten Blick fast gar nicht erkannt“

Das gefällt nicht allen Followern. „Ich dachte erst vielleicht eine Freundin ihres Sohnes“, drückt eine Nutzerin ihre Verwirrung in den Kommentaren aus, „hier sieht Verona gar nicht wie sie selbst aus“. Und damit ist die Userin nicht allein – auch andere Fans steigen in die Verwunderung ein. „Nicht zu erkennen“ und „was ist mit deinem Gesicht passiert? Habe dich auf den ersten Blick fast gar nicht erkannt“ schreiben andere Nutzer.

Aber es regnet auch wieder gewohnte Flammen- und Herzemojis sowie Komplimente für den frischen Look unter dem Beitrag: „Du siehst wundervoll aus und die Frisur steht dir sooooo sehr“, heißt es unter anderem und auch prominente Stimmen drücken ihre Begeisterung aus. „Liebe die Haare“, schreibt Ruth Moschner und Model Papis Loveday ist ebenfalls begeistert vom neuen Look.