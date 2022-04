Verona Pooths Sohn Diego vom Golf-Unterricht ausgeschlossen: Golf-Karriere in den USA vor dem Aus

San Diego Pooth wurde vom Golf-Training befreit. Er trainiert jetzt privat weiter © Instagram.com/san_diego_pooth

Vom Golf-Unterricht ausgeschlossen! Ist die Sport-Karriere von San Diego Pooth, dem Nachwuchs von Verona Pooth, vorbei? Der Teenager wurde wegen eines Vorfalls vom Training befreit.

Florida –Verona (53) und Franjo Pooths (52) Sohn San Diego (18) wurde vom Golf-Unterricht ausgeschlossen! Der Teenager war zuvor nach Amerika ausgewandert, um an einer Golf-Eliteschule eine Karriere als professioneller Golfer zu starten. Der Abschied von seiner Familie war dabei besonders tränenreich gewesen, weshalb sich der Nachwuchs umso mehr darüber freute, als ihn seine Lieben vor kurzem in seiner Wahlheimat besuchten und es zu einer Reunion der Familie Pooth kam.



Dem Traum einer erfolgreichen Golf-Karriere scheinen aktuell jedoch so einige Hindernisse in den Weg gestellt zu werden – der Sport-Schüler wurde in den USA nämlich vom Golf-Training befreit! San Diego Pooth soll Berichten von RTL zufolge wegen eines Vorfalls in den kommenden Wochen nur noch privat trainieren und von den Golftrainingseinheiten ausgeschlossen sein, die sonst eigentlich zu seinem Alltag gehören. Es bleibt abzuwarten, ob der Schüler seine geplante Golf-Karriere trotz der Suspendierung vom Unterricht realisieren kann. Das Management des Stars scheint sich in Bezug darauf jedoch keine allzu großen Sorgen zu machen und geht mit dem Karriere-Stolperer gelassen um.

Verona Pooths Sohn San Diego Pooth: Ist seine Golf-Karriere vorbei?

RTL fragte beim Management des Teenagers nach, ob der Sohn der Prominenten sein Training und die schulischen Verpflichtungen in Florida nicht ernst genug nehmen würde. Das Management erklärte daraufhin: „San Diego wurde vom Golftraining befreit und trainiert die nächsten sechs Wochen, bis zu seinem Highschool Abschluss, den er an der IMG Academy absolviert, privat.“ Der genaue Grund für seinen Ausschluss vom Unterricht wurde dabei jedoch nicht genannt. Wie es mit der Sportkarriere des Schülers weitergeht, bleibt abzuwarten.