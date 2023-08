Wegen unruhiger Situation in Russland: „Let‘s Dance“-Star verpasst Hochzeit ihres Bruders

Teilen

Eigentlich wollte „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin unbedingt an der Hochzeit ihres einzigen Bruders in Russland teilnehmen. Doch die Profitänzerin konnte wegen der aktuellen Situation nicht anreisen.

Düsseldorf - „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin (36) ist untröstlich: Die Profitänzerin konnte an der Hochzeit ihres Bruders Dinar nicht teilnehmen. „Es ist ein glücklicher aber zugleich ein extrem trauriger Tag für mich“, schreibt die 36-Jährige in einem ausführlichen Instagram-Post. „Heute ist die große Hochzeitsfeier von meinem einzigen Bruder und ich kann nicht dabei sein.“

Als Gründe führt sie die „unruhige Situation“ in Russland an, Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Visums, die kurzfristige Stornierung eines Fluges und die generelle Empfehlung des Auswärtigen Amtes, Reisen nach Russland zu vermeiden.

Renata und Valentin Lusin gratulieren emotional per Video

„Ich wünsche mir so sehr, dass es mehr Frieden auf der Welt herrscht und dass die Menschen und Familien wegen Politik nicht so viel Leid erfahren dürfen, wie gerade jetzt auf der Welt“, schreibt Lusin weiter. „Es ist unfassbar traurig, wenn du deine Familie nicht sehen darfst.“ Zuerst sei das wegen Corona so gewesen und nun wegen des Krieges.

Sie habe Dinar und seine Braut Almira „so sehr“ auf ihre erste Kreuzfahrt am Montag begleiten wollen. Doch es habe nicht geklappt. Dennoch sei es „sehr schön zu sehen“ gewesen, dass Almira eines ihrer Kleider von Lusins eigener Hochzeit 2014 getragen habe. Bilder der standesamtlichen Trauung und der Hochzeit teilt die Tanzsporttrainerin in dem Post. „Es ist ein Familienerbstück geworden und soll euch sehr viel Glück und ewige Liebe bringen“, schreibt Lusin. Ein Gratulations-Video sei das Mindeste gewesen, „was wir machen konnten“, erklärte der „Let‘s Dance“-Star.

Darin wünschen Renata und ihr Ehemann, Valentin Lusin (36), dem glücklichen Brautpaar emotional und abwechselnd auf Russisch und Deutsch „alles Liebe für eure gemeinsame Zukunft“. Renata übernimmt den russischen Part, ihr kommen Freudentränen beim Reden. Valentin fährt fort: „Wir sind richtig stolz auf dich, kleiner Dinar!“ Der 27-Jährige habe sich „zu einem richtigen Mann entwickelt“. Renata Lusin verriet erst kürzlich, dass sie Kleidung im Wert von bis zu 30.000 Euro besitzt. Verwendete Quelle: Instagram/ renata_lusin