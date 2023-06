Verrückt nach Kate Middletons Kleid zur Hochzeit in Amman - trotzdem ein Fauxpas?

Von: Annemarie Göbbel

Prinz William und Prinzessin Kate standen auf der Gästeliste des jordanischen Kronprinzen Hussein mit Rajwa Al Saif. Catherine strahlte in einem bekannten Design. Geht das?

Amman – Am 1. Juni wurde in der jordanischen Hauptstadt Amman die Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) mit der saudi-arabischen Architektin Rajwa Al Saif (29) gefeiert. Vor 140 handverlesenen Gästen gab der Sohn von König Abdullah II. (61) und Königin Rania von Jordanien (52) seiner Braut im Zahran-Palast das Ja-Wort. Lange war unklar, ob auch Prinz William (40) und Kate Middleton (41) zur Prominenz gehören würden, doch als sie kamen, wollten alle nur eines wisssen: Wo hat die Prinzessin von Wales ihr Kleider her?

Prinzessin Kate kauft sich ihre Lieblingskleider doppelt in unterschiedlichen Farben

Wer meinte das aufregende Glitzerdesign schon mal funkeln gesehen zu haben, irrte sich nicht. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (40) zeigte sich am Abend in einer neuen Version eines alten Lieblingskleides: Sie trug ein roségoldenes Paillettenkleid von Jenny Packham und verlieh dem Look durch bedeutungsvollen königlichen Schmuck, die blaue Schärpe und das Malteserkreuz, das sie als Dame Grand Cross des royalen viktorianischen Ordens erhalten hatte, hinzu.

Die 41-jährige Prinzessin von Wales trug zum ersten Mal ein bedeutendes Schmuckstück aus der Sammlung von Königin Elizabeth II. (96, † 2022), die Greville Chandelier Ohrringe, die ihr Queen Mum (101, † 2002) 1949 zur Hochzeit geschenkt hatte. Middleton kombinierte die schillernden Diamanten mit der Lover‘s Knot Tiara von Prinzessin Diana, als sie zusammen mit Prinz William die frisch Vermählten und ihre Familienmitglieder beim Abendempfang nach der Zeremonie begrüßten. Die Fans waren hingerissen von der Herzlichkeit, die zwischen den Paaren herrschte.

Prinzessin Kate verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Jordanien Prinzessin Kate hat eine ganz besondere Verbindung zu Jordanien. Von Mai 1984 bis September 1986 lebten die Middletons in Amman, Kates Vater Michael Middleton (73) war dort als Manager für die Fluggesellschaft British Airways tätig. 2021 reisten William und Kate mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) nach Jordanien und besuchten dort unter anderem die Ruinenstadt Petra.

In Elie Saab nennen verzückte Fans Prinzessin Kate sogar „Englische Rose“

Prinzessin Kate im gleichen Gewand unterschiedlicher Farbe: Statt wie bisher in Waldgrün weihte Kate die goldrosa Version des Jenny Packham-Kleides bei der Hochzeit in Amman ein (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & PPE/Imago

Der Prinzessin gefiel der Look offensichtlich, denn die Wiederholungstäterin trug dasselbe Modell in sattem Waldgrün bereits bei einer Reise nach Pakistan im Jahr 2019 und bei der Royal Variety Performance im Jahr 2021. Das Packham-Design hat es auch anderen Königinnen angetan. Ob durch Zufall oder abgekupfert – Kronprinzessin Mary von Dänemark (51), in einer bezaubernden Robe von Jesper Høvring), die ebenfalls auf der Hochzeitsgästeliste stand, trug letztes Jahr Kates rosafarbene Version des Kleides zur Hochzeit in Amman.

Bei der Trauung am Nachmittag zeigte Catherine indess bei der Trauung des jordanischen Paares im Freien ein nagelneues puderrosa Kleid von Designerin Elie Saab. Ihre Charlie' Clutch in Gold Glitter ließ Kate beim Gang zum Trauungsort locker mitschwingen, dazu stylte die Prinzessin bereits erprobte beige Wildleder-Sandalen von Prada. Damit trägt Kate dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung und setzt ihre Barbie-Phase weiter fort. Von Fauxpas kann keine Rede sein.