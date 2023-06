Verrückte Sockenregel in Ascot: Der strenge Dresscode der Royals

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. und die Royals müssen sich wie alle Gäste an knallharte Regeln beim Royal Ascot halten. Das Society-Pferderennen folgt einem detaillierten Dresscode, angefangen bei den Socken.

Royal Ascot – Es ist eines der glamourösesten Ereignisse des Sommers, das traditionell die königliche Familie, Fashion-Verrückte und den Pferderennsport zusammenbringt. Während König Charles III. (74) und Königin Camilla (75), Prinzessin Anne (73), ihre Tochter Zara (42) und Mike Tindall (44), sowie Sophie von Edinburgh (58) dem Rennfieber bereits am 3. Tag in Folge verfallen sind, werden der Prinz und die Prinzessin von Wales beim fünf Tage dauernden Event noch erwartet. Doch egal, wann die Royal kommen, sie müssen perfekt aussehen, mit prächtigen Kleidern, umwerfenden Hüten, schicken Anzügen und sogar den richtigen Socken!

Frauen, die den elitärsten Zuschauerbereich in Ascot, die Royal Enclosure betreten, müssen ein Kleid oder ein Ensemble tragen, das mindestens über die Knie geht. Trägerlose Hemdchen oder Spaghetti-Tops, Halterneck-Oberteile oder Off-Shoulder-Stücke sind untersagt, 2,5 Zentimeter beträgt die Mindestbreite der zugelassenen Träger. Bodenlange, unifarbene Hosenanzüge und Jumpsuits sind seit neuestem erlaubt. Unter Beau Brummell (61, † 1840), dem englischen Lebemann, auf den der strenge Dresscode der Legende nach zurückgeht, wären Damenhosen noch undenkbar gewesen. Hüte oder ausladende Kopfbedeckungen sind ein Muss, der Durchmesser darf zehn Zentimeter nicht unterschreiten, Fascinators sind verboten.

Herren sind aufgefordert, im schwarzen oder grauen Cut (kurz für: Cutaway, der Tagesanzug für fürstliche oder königliche Hochzeiten) zu erscheinen. Zwingend erforderlich sind zudem Weste, Krawatte, schwarzer oder grauer Zylinder sowie schwarze elegante Schuhe. Die Socken müssen den Knöchel bedecken. Die individuelle Ausschmückung dieser Kleidungsstücke, zum Beispiel durch Schleifen oder Bänder, ist strikt verboten.

Ausnahme-Regelungen bei Royal Ascot

Die Hüte der Damen müssen immer getragen werden, außer in einem Restaurant, in einer Privatloge, einer Terrasse, einem Balkon oder einem Garten am Gelände.

Herren dürfen in der Royal Enclosure nur dann keinen Cut tragen, wenn sie Besucher aus Übersee sind – dann dürfen sie Militäruniform oder Nationaltracht tragen. Die Regeln besagen jedoch, dass ein Hut getragen werden muss, auch wenn die Nationaltracht keinen Hut vorsieht.

Nicht verboten sind zudem Outfits, die dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen: König Charles war schon zu seinen Zeiten als Prinz bereits ein Vorbild: Er trug seinen grauen dreiteiligen Anzug wiederholte Male.